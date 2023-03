DÂMBOVIȚEANCA OLIVIA OPREA S-A RETRAS DE LA ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL FEMININ

În vârstă de 36 ani, Olivia Oprea și-a anunțat retragerea de la naționala feminină! Aceasta a adunat 127 selecții sub tricolor, intrând în toamna anului trecut în grupul select al jucătoarelor cu peste 100 de selecții la naționala feminină!

Olivia a debutat pe 02 februarie 2005 la prima reprezentativă, într-un meci disputat cu Emiratele Arabe Unite în Dubai! Ultima partidă a sa în tricoul echipei naționale a fost cea împotriva Finlandei, în cadrul turneului Cyprus Women’s Cup, de la începutul acestui an!

Fundașul naționalei feminine a trimis către FRF o scrisoare deschisă, prin care și-a explicat decizia:

Dragi suporteri ai naționalei feminine,



Astăzi, mai mult ca niciodată, vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat în acești ani naționalei feminine! Am trăit multe momente împreună, frumoase sau dificile, și cu siguranță am simțit cea mai mare mândrie și onoare să reprezint România la nivel internațional! Amintirile și prieteniile legate aici vor rămâne pe viață cu mine.



Așa cum toate lucrurile în viață au o finalitate, doresc să vă anunț, prin această scrisoare deschisă, că am luat decizia de a mă retrage de la Echipa Națională feminină a României.



Mi-a fost foarte greu să iau această decizie, însă în perioada următoare îmi doresc să acord mai mult timp familiei și carierei de jucătoare la clubul cu care am contract în prezent, atât timp cât voi putea evolua la un nivel ridicat.



Doresc, desigur, să mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care au fost alături de mine în perioada în care am făcut parte din naționala feminină.



Mulțumirile mele sunt adresate, în egală măsură, Federației Române de Fotbal, staff-ului tehnic, colegelor mele de echipă și tuturor celor angrenați la echipa națională.



Voi continua să fiu cu sufletul alături de colegele mele și de tot ce înseamnă naționala feminină a României!



Cu dragoste și recunoștință,

Olivia Maria Oprea