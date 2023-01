Cum sa gasiti si alegeti un contabil potrivit pentru afacerea Dvs

Alegerea unui contabil este, probabil, una dintre cele mai importante decizii de afaceri pe care le veti lua daca incepeti o afacere sau daca se schimba circumstantele in cadrul afacerii dvs. existente.



Tot ceea ce faceti in afaceri are o anumita dimensiune financiara. A avea acces la un contabil de incredere este vital, de aceea, haideti sa vedem cum putem gasi un astfel de profesionist:

Inainte de a incepe cautarile, cel mai bine este sa aveti o idee clara despre serviciile de care aveti nevoie si daca aveti nevoie de cineva in apropiere.

Iata cum ar trebui sa va desfasurati cautarea:

Creati un rezumat al afacerii dvs. si al serviciilor de care aveti nevoie. Pregatiti-va ca acest rezumat sa se schimbe pe parcursul cautarii, pe masura ce aflati mai multe despre alte posibile servicii de care ati putea avea nevoie.

Intrebati alti oameni de afaceri pe care ii cunoasteti despre contabilii pe care ii folosesc. Fiti specific – intrebati despre eficienta serviciului, despre persoanele implicate, despre expertiza in sectorul dumneavoastra si despre onorariile practicate.

Asigurati-va ca toti candidatii sunt membri ai unui organism contabil profesionist recunoscut.

Incercati sa obtineti recomandari pentru cel putin trei contabili.

Aranjati intalniri cu toti acestia si distribuiti-le in prealabil memoriul.

Puneti-le intrebari cu privire la experienta lor in sectorul dumneavoastra, la disponibilitatea lor prin e-mail sau telefonic si daca se pot intalni intr-un termen scurt.

Discutati modalitatile de stabilire a onorariilor si solicitati o propunere scrisa pe baza briefului final.

Nu uitati ca, doar pentru ca cineva este cel mai ieftin, nu este neaparat cea mai buna alegere. Incercati sa comparati oferte comparabile, pe baza briefingului.

De asemenea, luati in considerare modul in care v-ati inteles cu contabilii pe care i-ati intalnit si daca este posibil sa aveti o relatie mai buna cu unul dintre ei in comparatie cu altul. Cu cat relatia este mai buna, cu atat veti beneficia mai mult.

Dupa ce ati luat o decizie si ati finalizat formalitatile, intalniti-va cu contabilul selectat pentru a impartasi mai multe detalii despre afacere si pentru a planifica activitatea, recomanda site-ul www.contabil-romania.ro.

Colaborarea cu contabilul dvs.

Ar trebui sa urmariti sa construiti o relatie de lucru de incredere cu contabilul dumneavoastra. Implicati-l pe acesta in primele etape ale oricarei discutii privind planificarea afacerii sau ori de cate ori este posibil sa aveti un esec semnificativ.

Un contabil cu expertiza sectoriala este deosebit de valoros in identificarea riscurilor si in formularea de recomandari cu privire la domeniile in care afacerea dvs. ar putea sa-si imbunatateasca marjele sau sa obtina finantare.

In cazul unui start-up, un bun contabil va identifica lacunele sau ipotezele incorecte din planul dumneavoastra de afaceri si va va ajuta sa creati diferite scenarii financiare. El sau ea poate deveni adesea o buna cutie de rezonanta atunci cand va ganditi la schimbari sau la noi evolutii.

Un bun contabil ar trebui sa va elibereze timp, preluand sarcinile administrative si contabile. Dar trebuie sa va implicati in continuare. Trebuie sa va faceti timp pentru a revizui conturile sau documentele pe care contabilul dvs. vi le furnizeaza. Nu va sfiiti sa puneti intrebari si nu va lasati descurajat de jargonul contabil.

Contabilul dvs. va poate ajuta sa stabiliti o buna evidenta interna, sa va permiteti sa faceti un buget, sa va gestionati fluxul de numerar si sa va indepliniti obligatiile fiscale si de depunere a documentelor.

Dar dumneavoastra si angajatii dumneavoastra trebuie sa va jucati rolul, asigurandu-va ca registrele sunt la zi si ca sunt respectate termenele fiscale importante si alte termene limita.