Cum alegi cel mai bun geam termopan

Alegerea tipului potrivit de sticla pentru ferestrele termopan este foarte importanta pentru casa ta.

Exista mai multe tipuri si modele de sticla pentru termopan, iar fiecare model are propriul sau set de proprietati si avantaje. Cele mai folosite modele sunt:

Sticla transparenta-acest model de sticla este cel mai folosit si ofera beneficii de izolare termica, fonica sau de reducerea zgomotului.

Sticla cu emisivitate scazuta cunoscuta ca si Sticla Low-E, datorita stratului special incorporat, ajuta la minimizarea cantitatii de radiatii ultraviolete (UV) si infrarosii (IR) care pot trece prin sticla.In asa fel poate ajuta la imbunatatirea performantei izolatiei si a eficientei energetice a ferestrei.

Sticla laminata,este formata din doua sau mai multe straturi de sticla care sunt imbinate cu un strat intermediar de rasina.Pentru cei care doresc o securitate si siguranta mai mare acest model de sticla este ideal, este foarte rezistenta la impact si este mai putin predispusa la spargeri.

Sticla colorata, are un strat special care reduce cantitatea de lumina solara transmisa prin fereastra, ceea ce poate ajuta la castigul de caldura.

Atunci cand alegeti tipul de sticla pentru geamul termopan, luati in considerare factori precum clima din zona unde locuiti, directia in care sunt indreptate ferestrele sau anumite cerinte specifice de izolare si reducerea zgomotului.Daca esti in cautare de sticla pentru termopan intra pe https://rehau-termopane.ro si vezi optiunile disponibile.

Selectarea materialelor pentru profilele termopam

Ramele ferestrelor cu geam termopan sunt disponibile intr-o varietate de materiale:

PVC– este un material care rezista in timp, are nevoie intretinere redusa si este rentabil din punt de vedere al pretului, este foarte rezistent la intemperii si are o durata de viata mare.

Este un excelent izolator, care este important pentru mentinerea eficientei energetice a geamurilor termopan.

Aluminiu – este un material usor, puternic si rezistent la coroziune, ce ofera un aspect modern si necesita o intretinere minima. Cu toate acestea, este mai putin eficient din punct de vedere energetic decat PVC-ul datorita conductivitatii sale ridicate la caldura.

Lemn – profilele din realizate in lemn, ofera un aspect frumos, natural si proprietati excelente de izolare. Fata de celelalte 2 tipuri de materiale, lemnul are nevoie de o intretinere regulata pentru a preveni deformarea, putrezirea sau decolorarea.

Atunci cand alegeti materialul profilului termopan, luati in considerare factori precum stilul casei voastre, nivelul de intretinere pe care sunteti dispus sa il efectuati si bineinteles bugetul alocat.

Pe langa alegerea modelului de sticla si tipul profilului, mai multe caracteristici suplimentare pot imbunatati si mai mult performanta geamului termopan, si anume:

Umpluturi cu gaz- spatiul dintre cele doua geamuri de sticla ale unei ferestre termopan poate fi umplute cu un gaz inert (argon, cripton sau xenon) in loc de aer.

Aceste tipuri de gaze au o conductivitate termica mai mica decat aerul, rezultand o izolatie mai buna si o eficienta energetica mai ridicata.

Acoperiri cu emisivitate scazuta – este un strat subtire si transparent de metal sau oxid de metal aplicat pe suprafata sticlei, care ajuta la reducerea transferului de caldura, reflectand caldura inapoi in camera in timpul iernii si reflectand-o in timpul verii.

Acoperirile Low-E sunt disponibile in diferite grade, in functie de nivelul de izolare si control solar necesar.

Luati in considerare beneficiile suplimentare si cantariti-le in raport cu costurile pentru a determina daca sunt potrivite pentru casa voastra.