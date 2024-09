CHINDIA, UMILITĂ DE FC VOLUNTARI

FC Voluntari – Chindia Târgoviște 4-1 (1-0)

Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)

Au marcat: Igor Armaș 36′, 58′, Alexandru Sabău 79′ – autogol, Nicolae Carnat 84′ / Daniel Danu 73′

FC Voluntari: Al. Maxim (Ius. Chirilă 87′) – Pițian, R. Crișan, Armaș (cpt.) – Gîț, Pandele (Panos 74′), D. Toma, Al. Șuteu – Carnat (Cocian 87′), Nemec (Schieb 74′), D. Andrei (Merloi 64′)

Rezerve neutilizate: – Ct. Alexe, Andreș, Lambrinoc, Alb. Călin

Antrenor: Claudiu Niculescu

Chindia Târgoviște: M. Contra – Martac, Al. Sabău, Ad. Ioniță (Ius. Cristea 54′), Romeo – M. Șerban, Danu – R. Mihai (Dogănoiu 54′), Grubac (Zivkovic 64′), Pesic (Atanase 71′) – Al. Petre (D. Florea 54′)

Rezerve neutilizate: Brînzea – Rz. Tache, Iul. I. Zamfir, R. Simion

Antrenor: Marian Vătavu

Arbitru: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea).

Asistenți: Doru Zamfir (Slatina) și Mihai Marian Ionescu (Bradu – Argeş).

Rezervă: Ionuț Cătălin Ilie (Bucureşti).

Observator arbitri: Ionel Popa (Paşcani).

Delegat joc: Adrian Petre (Buzău).

♦Min 90+4 Final de partidă. FC Voluntari se impune cu scorul de 4-1 contra Chindia, în etapa a 6-a a Ligii 2. În urma acestui succes, FC Voluntari acumulează 11 puncte și urcă pe locul 6, cu golaveraj 10-5, fiind la egalitate cu CSM Slatina (locul 5, golaveraj 12-3), ACSM Reșița (7, 9-5, dar și cu un meci în minus) și FCU Craiova (8, 6-4). În plus, ilfovenii au acum al doilea golgheter al campionatului, pe fundașul Igor Armaș, la egalitate cu Ervin Bakoș (FK Miercurea Ciuc). Chindia, cu 6 puncte, este pe locul 15, cu golaveraj 6-10, între Metalul Buzău (14, 8-10) și AFC Câmpulung Muscel (16, 4-13).

♦Min 90 + Meciul e prelungit cu trei minute

♦Min 88 Chindia e aproape de un nou autogol. Pe o centrare din stânga, Cristea deviază din fața porții spre colțul lung, dar pe lângă poartă

♦Min 84 4-1 Minge lungă trimisă în față, Nicolae Carnat urmărește excelent, depășindu-l în viteză pe Sabău, preia bine spre careu, face față atacului fundașului Chindiei și finalizează cu exteriorul piciorului drept, pe lângă Contra, ieșit la întâmpinare, la colțul lung

♦Min 79 3-1 Fază de contraatac a Voluntariului. Schieb avansează pe stânga, pătrunde în careu, centrează în fața porții, spre Carnat, însă pe direcție apare Alexandru Sabău, care preia cu șpițul spre propria poartă, mingea îl lovește în genunchiul drept și de acolo ricoșează în plasă, la colțul scurt, lăsându-l fără reacție pe Contra. Autogol și speranțele Chindiei de egalare sunt retezate

♦Min 77 Centrare din dreapta, Florea e scăpat din marcat de înaltul Crișan, însă atacantul trimite cu capul pe lângă poartă, în stânga

♦Min 75 Șuteu centrează din stânga careului, Merloi reia cu latul, din aer, de la 13-14 metri central, mingea îl lovește în picior pe Sabău și ricoșează în corner, în stânga. Faza fixă rămâne fără rezultat la poarta lui Contra

♦Min 73 2-1 Martac pasează din dreapta pentru Atanase, acesta pivotează și trimite mai departe în fața careului, central, pentru Daniel Danu, care preia cu dreptul cu trage cu stângul lângă bara din stânga, făcând inutil plonjonul lui Maxim. Chindia reintră în joc

♦Igor Armaș se detașează ca golgheter al Voluntariului în acest sezon, cu patru reușite în șase meciuri. În clasamentul golgheterilor Ligii 2 din acest sezon l-a egalat pe al doilea marcator, pe Ervin Bakoș de la FK Miercurea Ciuc. Lider este Cătălin Doman de la CSM Slatina, cu 6 goluri.

♦Min 58 2-0 Doru Andrei centrează din lovitură liberă din stânga peste apărare, înalt, în careu, defensiva Chindiei doarme și ratează ieșirea la offside, trei jucători ai Voluntariului urmăresc mingea și cel din centru, Igor Armaș, pune capul din 7-8 metri și înscrie în stânga. Contra, fără replică în careul mic, se uită către coechipierii săi și către arbitrul asistent care nu a ridicat fanionul pentru un posibil offside

♦Min 55 Andrei șutează pe jos din 18 metri central, slab. Contra reține fără probleme. Voluntariul s-a retras și așteaptă atacurile Chindiei, inexistente momentan

♦Min 49 Doru Andrei bate în zid lovitura liberă din fața linie de 16 metri, ușor lateral stânga, trimite în fața lui Sabău, care pică pe spate, arbitrul lasă jocul să continue, Andrei reintră în posesie și ridică mingea în stânga, pentru Toma, care centrează spre bara a doua, însă un fundaș al Chindiei respinge cu capul pe spate și îndepărtează pericolul

♦La acest scor, 1-0, FC Voluntari acumulează 11 puncte și urcă pe locul 7, la egalitate cu CSM Slatina, ACSM Reșița și FCU Craiova, doar pe ultima depășind-o la golaveraj. Chindia, cu 6 puncte, coboară pe locul 15, între Metalul Buzău și AFC Câmpulung Muscel ca golaveraj, cele două nou-promovate având tot atâtea puncte ca târgoviștenii.

♦Min 45+1 Pauză la Voluntari, unde gazdele condus în fața Chindiei cu 1-0 prin reușita căpitanului Igor Armaș

♦Min 36 1-0 Centrare în careul mic al Chindiei, Igor Armaș reia cu capul la poartă, Contra are un reflex bun și respinge, dar în fața sa, la fundașul basarabean, care de jos lovește mingea cu piciorul și o trimite puternic sub transversală. FC Voluntari preia conducerea

♦Min 31 Centrare din corner din dreapta, Armaș reia cu capul dintr-o poziție incomodă, din 9-10 metri, pe lângă poartă, în stânga, deloc periculos

♦Min 29 Doru Andrei bate cu dreptul, pe poartă, peste zid, o lovitură liberă de la 20 de metri lateral stânga, la colțul scurt. Contra plonjează și respinge în lateral

♦Min 21 Gîț trage de la distanță, ușor din lateral dreapta, Contra plonjează în stânga sa și revințe în fața barei. Contra a arătat în alte jocuri că nu este foarte sigur la șuturile de la distanță, având mai multe baloane scăpate în față. Probabil asta le-a transmis și Claudiu Niculescu elevilor săi.

♦Min 16 Pase rapide ale jucătorilor Voluntariului, mingea e dusă în stânga, se centrează în fața careului mic, iar Carnat trimite din 7-8 metri pe lângă poartă, în stânga. Ratare mare

♦Min 14 Șerban are un prim șut pe poartă, de la distanță, pe jos, modest, iar Maxim prinde fără probleme. Început echilibrat de joc, cu un plus pentru gazde.

Sursă: Liga2.prosport.ro