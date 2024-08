CHINDIA A ÎNGRĂȘAT PORCUL ÎN AJUN

Conducătorii Chindiei și-au completat lotul pentru sezonul viitor în ultimele zile de dinaintea începerii sezonului. Săptămâna trecută au fost prezentați opt fotbaliști care au fost legitimați rapid pentru a evita problemele la început de campionat.

Este vorba de Daniel Florea (atacant, 36 ani, ex FC Voluntari), Mădălin Martac (fundaș, 33 ani, ex Poli Iași), Cosmin Atanase (mijlocaș, 23 ani, ex Unirea Slobozia) și Sergej Grubac (atacant, 24 ani, ex Chindia, până în 2022!), cu toții reîntorși la clubul de lângă Turn după perioade mai puțin faste pe unde au jucat… sau pe unde nu au jucat, cazul ultimului.

Au fost anunțați și Ștefan Mușat (portar, 23 ani, ex Farul Constanța), Marian Șerban (mijlocaș, 24 ani, ex CSU Alba Iulia), Alexandru Sabău (fundaș, 26 ani, ex ACSM Reșița) și Radu Simion (fundaș, 23 ani, ex FC Pucioasa).

”Ultima dată la echipa FC Voluntari, Daniel Florea a mai jucat la echipe precum Farul Constanța, Delta Tulcea, UTA Arad, Concordia Chiajna și Astra Giurgiu, cu echipa giurgiuveană fiind campion și participând în grupele Europa League! De asemenea, acesta a fost și unul dintre cei mai importanți jucători ai Chindiei Târgoviște la ultima promovare în Liga 1, în sezonul 2018-2019!

Ultima dată la ACSM Poli Iași, Mădălin Martac a mai evoluat la echipe precum Corona Brașov și U Cluj. Mădălin, născut în Dâmbovița, acesta a fost și unul dintre cei mai importanți jucători ai Chindiei Târgoviște la ultima promovare în Liga 1, în sezonul 2018-2019.

Ultima dată la Unirea Slobozia, Cosmin Atanase a reușit sezonul trecut promovarea cu echipa ialomițeană, după un sezon în care a contribuit decisiv pentru acest succes.

Cosmin, născut în Dâmbovița, acesta a trecut și pe la grupele de juniori ale echipei noastre.

Sergej Grubac a jucat la echipe precum Apoel Nicosia, Chievo Verona, FC Botoșani și Chindia Târgoviște. Sergej, a jucat și pentru naționalele de juniori (U16, U17, U19) ale Muntenegrului, inclusiv cea de tineret.

Ultima dată la echipa FC Farul Constanța, Ștefan Mușat este un produs al Academiei Hagi, campion la tineret cu echipa din Constanța, cu care a jucat în UEFA Youth League. Acesta a mai jucat și la CSA Steaua.

Marian Șerban a jucat la echipe precum, CSU Craiova, Slatina, CS Mioveni și Academică Clinceni. De asemenea, Marian a jucat pentru naționalele de juniori (U18, U19) ale României, inclusiv pentru cea de tineret.

Ultima dată la CSM Reșița, Alexandru Sabău a mai jucat la echipe precum FC Brașov, Petrolul Ploiești și CSA Steaua.

Alexandru, de origine din Arad, a fost format la grupele de juniori ale echipei Inter Milano din Italia.

Ultima dată la FC Pucioasa, Radu Simion a jucat și la Concordia Chiajna în Liga 2.

Radu, este născut în Dâmbovița, făcându-și perioada junioratului la echipa noastră.”, a informat clubul pe pagina de Facebook.