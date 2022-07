CĂTĂLIN TĂNASE ÎȘI PREGĂTEȘTE NAȚIONALA DE JUNIORI PENTRU EUROPENE

0 0

Dupa ultimul meci de verificare castigat in fata Suediei, scor 82-76, antrenorul principal Catalin Tanase s-a decis, astazi, asupra numelor celor 12 Vulturi care vor reprezenta Romania in competitia continentala juvenila U18 care se va desfasura, in perioada 29 iulie – 7 august, in arenelor sportive din Ploiesti, Blejoi si Bucov. De vineri seara, reprezentativa masculina de juniori U18 a Romaniei intra pe scena continentala pentru a se confrunta cu selectionata similara a Slovaciei, cu incepere de la ora 18:45, in cadrul Grupei C din FIBA U18 European Championship, Division B. Toate meciurile vor fi transmise in direct de FIBA TV.

Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti, Sala Polivalenta din Blejoi si Sala de Sport din Bucov, vor gazdui incepand de vineri meciurile din cadrul FIBA U18 European Championship, Division B, cel mai mare eveniment baschetbalistic european organizat in acest an in Romania si care va avea la start 22 de echipe nationale.

Dupa un amplu program de pregatire in tara, mixat si cu mai multe meciuri de verificare, nationala masculina de juniori a Romaniei a intrat deja in febra competitionala, Vulturii urmand sa evolueze in cadrul Grupei C, impotriva selectionatelor Slovaciei, Ungariei, Elvetiei, Portugaliei si Letoniei. Dupa ultimul meci de verificare castigat aseara in fata Suediei, scor 82-76, antrenorul principal Catalin Tanase s-a decis, astazi, asupra numelor celor 12 Vulturi care vor reprezenta Romania in competitia continentala juvenila, lista fiind omologata pe platforma FIBA:

#2 TUDOR SOMACESCU

#4 LUCA CARSTEA

#7 DRAGOS LUNGU

#8 DAVID PATRU

#13 DAVID LAPUSTE

#14 DAVID ANTONESCU (capitan)

#15 LORENZO DIACONESCU

#17 BOGDAN CRET

#24 ANDREI OINARU

#32 DAVID BANICA

#34 ALBERT STAN

#77 RADU DUMITRU

Staff-ul tehnic este format din:

Catalin TANASE – antrenor principal

Catalin STEFANESCU – antrenor secund

Larisa TOMA – antrenor secund

Andrei DIACONU – fizioterapeut

Constantin IOAN – antrenor coordonator FRB

Conform FIBA, nationala U18 a Romaniei va juca dupa urmatorul program:

Romania – Slovacia (29.07.2022, ora 18:45)

Ungaria – Romania (30.07.2022, ora 18:00)

Romania – Letonia (31.07.2022, ora 18:00)

Elvetia – Romania (02.08.2022, ora 18:00)

Romania – Portugalia (03.08.2022, ora 18:00)

Toate meciurile din turneul continental sunt transmise in direct de FIBA TV.