„CASA” DIN SUFLETUL TÂRGOVIȘTENCEI SORANA CÎRSTEA

Sorana Cîrstea a dezvăluit unde este acasă pentru ea, ilustrând cu o poză sugestivă din care se vede că nu este vorba despre un oraș din România, scrie prosport.ro. Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a petrecut câteva zile în Statele Unite ale Americii, dar a revenit la Dubai, considerând că acolo se simte acasă.

Cea mai valoroasă jucătoare română de tenis a momentului a ajuns în Boston, la invitația sponsorului ei tehnic, și a vizitat inclusiv prestigioasa Universitate Harvard, dar și principalele puncte de atracție. După scurtul sejur, ea s-a întors la Dubai și a dorit să împărtășească acest lucru cu persoanele care îi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare. Ea a pus o poză pe secțiunea story în care a menționat locul în care se află, plus mesajul „M-am întors acasă”.

În condițiile în care nu a mai jucat niciun meci din prima zi a lunii iulie, Sorana Cîrstea a avut mai mult timp liber pentru ea. S-a operat la picior din cauza unor probleme medicale, s-a recuperat, iar între timp a reluat antrenamentele.

Ea a dezvăluit că îi place să fie independentă, să citească, să se documenteze, dar nu își gătește. De asemenea, a făcut un curs pentru aprofundarea limbii franceze.

„Sunt o persoană destul de independentă, îmi place să fiu singură. Deci nu mă deranjează să fac lucruri singură. Merg la restaurant singură, merg la cinematograf singură, merg la muzeu singură, am foarte multe lucruri pe care le fac singură și mi-aduc foarte multă fericire.

Un lucru pot să spun clar. Nu gătesc pentru că nu-mi face plăcere este ceva care nu mă pasionează. Bine, de nevoie știu să fac lucruri, mai ales că la stilul meu de viață totul este foarte simplu. Mănânc o pastă, un pui cu orez, dar nu-mi face plăcere să gătesc.

În schimb, îmi place foarte mult să descopăr lucruri, îmi place foarte mult să citesc, să mă documentez. Eu am făcut franceza în școală, dar pentru că vorbesc franceza doar două săptămâni pe an, la Roland Garros, am mai pierdut din termeni, așa că am făcut acest curs”, a mai spus Sorana Cîrstea. Sorana Cîrstea nu a mai jucat un meci oficial de tenis de la data de 1 iulie 2024, atunci când a fost eliminată din runda inaugurală de la Wimbledon de favorita locală Sonay Kartal (95 WTA la vremea respectivă, cu 6-3, 2-6, 0-6, mai titrează prosport.ro.

Românca a avut un an modest, ajungând într-o singură semifinală, la Dubai, unde a fost învinsă de italianca Jasmine Paolini cu 2-6, 6-7 (6). Anterior, s-a calificat în sferturi la Abui Dhabi, dar a reușit să câștige doar două game-uri, în primul set al meciului cu jucătoarea rusă Daria Kasatkina.

Din ziua de 13 mai, Cîrstea nu a mai câștigat niciun meci în circuitul WTA, fiind învinsă în primul tur Strasbourg, Roland Garros, Birmingham, Eastbourne și Wimbledon.