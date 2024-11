FEDERAȚIA DE BASCHET ANTRENEAZĂ TINERELE TALENTE

Federatia Romana de Baschet – prin Academia Națională de Baschet – Departamentul de dezvoltare a jucătorilor și antrenorilor – anunta demararea unui program de antrenamente individuale la Arena de Baschet din Bucuresti (Bulevardul Basarabia 39 – sediul FRB).

Programul este dedicat tuturor jucătorilor care doresc să își îmbunătățească abilitățile tehnice, tactice și fizice, lucrând îndeaproape pentru pregătire individuală cu antrenori calificați și experimentați, coordonați de tehnicianul Tane Spasev din cadrul Academiei Naționale de Baschet.

Acțiunea face parte dintre cele întreprinse sub tutela “Golden Bridge” de Federația Română de Baschet pentru îndeplinirea obiectivului “Elite Players, Elite Coaches”, din cadrul strategiei stabilite în programul FIBA PLUS Performance.

Un exemplu pentru cluburile de juniori din tara

Pe langa dezvoltarea individuala a fiecarui tanar jucator, programul are si alte obiective. „Este un program in care credem foarte mult si speram ca si cluburile sa inteleaga cat de importante sunt antrenamentele de individualizare. In pregatirea baschetbalistica exista o interdependenta majora intre antrenamentele colective si cele individuale. Aici, in Bucuresti, dorim sa initiem acest program si sa punem la dispozitia tinerilor talentati un program flexibil de antrenamente (dimineata sau dupa-amiaza) cu tehnicieni specializati, intr-o sala cochetă, conforma cu normele FIBA. Le asiguram copiilor ocazia sa se antreneze intr-o arena dedicata exclusiv baschetului”, precizează Claudiu Fometescu, secretar general adjunct al FR Baschet.

Antrenorii de la cluburile unde sunt legitimati sportivii – invitati la antrenamentele de individualizare

Acelasi Claudiu Fometescu face un apel catre parintii sportivilor, precum si catre antrenorii de la echipele de club unde tinerii sunt legitimati: „Nu as vrea sa fim gresit intelesi de unii antrenori de la cluburi sau de catre unii dintre parintii sportivilor. Nu vrem sa rapim munca niciunui antrenor sau sa perturbam programul scolar al copiilor care participa la acest program de individualizare. De aceea ne-am straduit sa gasim solutii pentru programarea antrenamentelor in functie de orarul elevilor. Sustinem neconditionat participarea sportivilor la cursurile scolare, educatia fiind extrem de importanta in dezvoltarea oricui. De asemenea, nu dorim sa perturbam antrenamentele colective, de la cluburi, ci vrem sa aducem un plus de valoare individuala pentru fiecare sportiv, practic ajutam cluburile in pregatirea pentru performanta. Eu cred foarte mult in colaborarea dintre antrenori, de aceea invitam orice antrenor de club sa vina la sedintele de individualizare organizate de noi, sa isi urmareasca elevii de la club, sa discute cu tehnicienii nostri, sa urmareasca metodele de pregatire, sa inteleaga necesitatea acestor antrenamente de individualizare. Vreau ca toata lumea sa stie ca suntem 100% transparenti si deschisi si nu ne dorim decat sa punem umarul la dezvoltarea unor baschetbalisti talentati, pe care echipa nationala sa se poata baza in viitor”.

Sportivii invitați in program

La ședințele de antrenamente individuale se pot înscrie sa participe atat sportivi componenti ai loturilor nationale de juniori, precum si alți tineri jucători.

Programul este gratuit pentru componenții loturilor naționale, în vreme ce toți ceilalți sportivi pot beneficia de pregătire în schimbul unei taxe.

De ce să alegi pregătirea individuală?

– Îmbunătățirea abilităților: Fie că ești începător sau avansat, fiecare sesiune va fi adaptată nevoilor tale.

– Condiție fizică optimă: Te vom ajuta să îți îmbunătățești aptitudinile fizice pentru a deveni un jucător mai complet.

– Flexibilitate în program: Sesiunile sunt concepute să se potrivească programului tău, oferind flexibilitate maximă.