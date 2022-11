Care este diferenta intre un releu incarcare, releu semnalizare si un regulator tensiune 12V

Viata si buna functionare a motorului unei motociclete depinde, in mare masura de un releu incarcare!

Partea electrica a unei motociclete este extrem de importanta atunci cand vine vorba despre siguranta deplasarii pe distante lungi, pe drumuri alunecoase de munte, dar si in interiorul orasului. Principala diferenta intre o motocicleta 100% electrica si una eletrica ce foloseste combustibil traditional consta in faptul ca, in cazul celor exclusiv electrice, principala sursa de energie este electricitatea, pe cand, in cazul modelelor traditionale, sursa de energie clasica este combustibilul.

Modul de conducere al celor doua tipuri de motociclete difera. O motocicleta clasica pe combustibil este actionata, in principal, prin alimentarea motorului si a cutiei de viteze pentru a obtine putere si energia necesara propulsarii sale. Pe de alta parte, motocicleta electrica se bazeaza pe actionarea in principal a motorului acesteia, dar si pe un pachet de baterii printr-un raport de transmisie fixa,

Motocicletele electrice vs masinile

Teoretic, motocicletele ar trebui sa fie mai usor de convertit la propulsia electrica decat masinile. Nu trebuie sa treaca de teste de impact si pot ajunge din faza de proiect pana la cea de productie relativ usor, cu cheltuieli mai mici. Pot fi si modificate usor pentru a se adapta la tehnologia bateriilor, aflata in continuu progres, fara sa fie nevoie de reproiectare totala.

In plus, motocicletele sunt folosite mai degraba pentru drumuri scurte, eliminand partial problema autonomiei asociate cu bateriile si nu trebuie sa suporte toate optiunile de confort si elementele de protectie in caz de accident pe care le au masinile, ceea ce inseamna ca vor avea mereu un avantaj in materie de raportul putere/greutate. Astfel, un motor electric mic, conectat la o baterie mica, poate sa transporte fara probleme o persoana pe o motocicleta, in timp ce chiar si o masina electrica de dimensiuni foarte mici are nevoie de un sistem masiv de propulsie ca sa faca acelasi lucru.

Releu incarcare

Viata si buna functionare a motorului unei motociclete depinde, in mare masura de un releu incarcare. Ce este, insa aceasta mica componenta atat de importanta pentru o vehicul pe doua roti? Releul de incarcare are o functie extrem de precisa, si anume, regleaza tensiunea pe rotor, iar la iesire, bateria are o tensiune constanta. Releul incarcare asigura, asadar, micsorarea tensiunii induse in rotorul alternatorului, prin scaderea acesteia pe masura ce turatia alternatorului creste.

Releul semnalizare

Instalatia de semnalizare optica a schimbarii directiei de mers si a avariilor la motociclete este una complexa. Iar una dintre componentele primordiale in aceasta ecuatie este, cu siguranta, releul de semnalizare.

Functioneaza pentru majoritatea motocicletelor/bicicletelor pentru a remedia becurile cu LED-uri legate de semnalul de intoarcere care clipeste hiperintermitent, nu functioneaza corect.

Design complet impermeabil! Eliminati necesitatea firelor de conectare pentru a instala rezistentele de sarcina. Lasa becurile LED sa clipeasca in ritmul normal. Functioneaza pentru majoritatea motocicletelor, cum ar fi: Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Yamaha si multe alte marci de asemenea. De asemenea se poate folosi si pentru semnalizare pe becuri, cu o incarcare maxima de 240W. Releul de semnalizare este compatibil LED si becuri, cu 3 pini, 12V, 0,24W- 240W. Se poate folosi direct, plug&play la orice motocicleta pe 12V cu semnalizatoare LED si releu cu 3 pini, eliminand necesitatea folosirii rezistentelor aditionale in cazul inlocuirii becurilor cu LED -uri.

Regulator tensiune 12V

Regulatoarele de tensiune 12V sunt cele comune componente care ajuta la redresarea tensiunii acumulatorului in cazul unei caderi neasteptate de tensiune. Sunt compatibile cu toate modele si marcile de motocicleta si pot fi achizitionate de la orice dealer autorizat de piese moto.