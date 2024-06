AȘA ARATĂ CLASAMENTELE DIN LIGA A 6-A

Promovare directă Liga a 5 a: Viitorul Bezdead (seria Nord), ACS Tărtășești (Sud), Unirea Băleni (Est) și FC Găești (Vest).

Meciuri de baraj: AS Malu cu Flori (N), AFC Crovu (S), Sportul Vlădeni (E) și Viitorul Șelaru (V).

Seria Nord

1 CS Vointa Bezdead 27 17 6 4 87 35 57p

2 AS Malu cu Flori 27 16 6 5 77 39 54p

3 Valahii Targoviste 27 16 4 7 77 32 52p

4 Vointa Buciumeni 27 15 6 6 70 43 51p

5 AFC Viitorul Pietrosita 27 15 4 8 58 34 49p

6 ACS Gloria Manesti 27 12 3 12 67 77 39p

7 AS Sportul Runcu 27 11 2 14 52 58 35p

8 Cetatea Targoviste 27 7 3 17 43 73 24p

9 Muscelul Valeni 27 4 4 19 61 105 16p

10 AS Gloria Doicesti 27 2 2 23 41 137 8p

Seria Sud

1 ACS Tartasesti 24 23 1 0 143 21 70p

2 AFC Crovu 24 16 3 5 69 32 51p

3 Sageata Catunu 24 12 4 8 61 63 37p

4 Rapid Dambov. 24 10 4 10 49 66 34p

5 ACS Miulesti 24 9 5 10 55 61 32p

6 Avantul Produlesti 24 8 7 9 45 48 31p

7 Flacara Ghinesti 24 9 3 12 49 70 30p

8 Spic de Grau Ghimpati 24 3 3 18 33 94 6p

9 FC Viitorul Salcioara 24 2 2 20 19 68 2p

Seria Est

1 CS Unirea Baleni 24 22 2 0 137 12 68p

2 ACS Sportul Vladeni 24 18 1 5 113 27 55p

3 ACS Gloria Iedera 24 17 4 3 81 24 55p

4 AS Olimpicii Ulmi 24 14 1 9 96 58 37p

5 Viitorul Postârnacu 24 11 1 12 60 51 34p

6 AS Viitorul Gorgota 24 8 0 16 48 103 24p

7 AS Unirea Ogrea 24 7 1 16 28 101 16p

8 Luceafarul Darmanesti 24 5 1 18 34 115 16p

9 Vointa Valea Voievozilor 24 0 1 23 26 132 -5p

Seria Vest

1 FC Gaesti 27 24 2 1 102 24 74p

2 AS Viitorul Selaru 27 20 4 3 106 35 64p

3 Olimpia Morteni 27 19 1 7 94 48 58p

4 Petrolul Rascaeti 27 12 8 7 66 49 44p

5 AFC Matasaru 27 12 3 12 79 56 39p

6 ACS Vointa Visina 27 7 6 14 58 80 27p

7 AS Unirea Cobia 27 7 6 14 40 95 27p

8 Progresul Straosti 27 6 6 15 49 85 24p

9 ACS Vointa Ionesti 27 5 5 17 38 78 20p

10 FC Gura Foii 27 1 3 23 25 107 0p