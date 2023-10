Sfaturi pe care sa le oferi clientelor tale dupa un tratament cu un aparat profesional rejuvenare faciala

Esti specialist in beauty si oferi clientelor tale tratamente profesionale de rejuvenare faciala cu ajutorul unor aparate avansate? Ei bine, daca da, acest articol este pentru tine! In acest domeniu, cu siguranta stii ca frumusetea si sanatatea pielii necesita atentia constanta. Astfel, dupa ce o clienta a beneficiat de un tratament cu un aparat profesional de rejuvenare faciala, un lucru pe care il poti face si care iti va aduce si tie foarte multe beneficii este acela de a o indruma in cea ce priveste ingrijirea de dupa tratament. Mai jos ti-am lasat cateva sugestii in acest sens!

Iata o serie de sfaturi importante de urmat pe care sa le oferi clientelor ce tocmai au trecut printr-un tratament cu un aparat profesional de rejuvenare faciala:

Foloseste SPF. Pielea ta poate fi destul de sensibila dupa un astfel de tratament, asadar protejeaza-te pe cat posibil de soare. Foloseste intotdeauna o protectie solara cu un SPF cat mai ridicat, pentru a preveni daunele pe care radiatiile UV ti le pot provoca.

Hidrateaza-te asa cum trebuie. Pentru a-ti mentine pielea cat se poate de hidratata si catifelata, este mai mult decat recomandat sa consumi cantitati adecvate de apa si sa folosesti chiar si de mai multe ori pe zi o crema hidratanta.

Evita sa te machiezi in exces dupa tratament. Este important ca o scurta perioada dupa procedura, pielea sa fie lasata sa respire. Asadar, evita pe cat posibil sa folosesti machiaj excesiv sau alte produse ce ti-ar putea incarca tenul, acest lucru te va ajuta sa previ iritatiile si infectiile.

Consulta specialistul care ti-a efectuat procedurile. In cazul in care se intampla sa apara reactii negative neasteptate, care persista si sunt suparatoare, consulta intotdeauna specialistul care s-a ocupat de efectuarea procedurilor.

Evita pe cat posibil alcoolul si fumatul. Aceste doua vicii pe care cele mai multe persoane le au pot afecta foarte mult sanatatea pielii, imbatranind-o prematur. Astfel, este foarte recomandat sa eviti pe cat posibil aceste doua obiceiuri pentru a mentine un aspect sanatos si tanar al pielii pentru o perioada cat mai lunga de timp.

Ingrijeste-te continuu de sanatatea pielii tale. Procedurile efectuate cu un aparat profesional de rejuvenare faciala au efecte pe termen lung daca sunt efectuate constant. Asadar, adopta un regim de ingrijire constant pentru ca rezultatele sa se mentina pe termen lung, iar tu sa te bucuri de o piele catifelata pentru un timp cat mai lung si sa “invingi” batranetea.

Concluzii – aparat rejuvenare faciala profesional

Fiecare tratament de rejuvenare faciala poate avea particularitatile sale, insa in cea mai mare parte rezultatele sunt aceleasi. Sa faci recomandari suplimentare clientelor care iti calca pragul nu le va aduce beneficii doar lor, ci si tie. Increderea acestora in tine va creste considerabil, iar tu le vei fideliza in acest sens, lucru care cu siguranta iti va mari profiturile.