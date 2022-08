ADRIAN MIHALCEA PUNE TUNURILE PE JUCĂTORI

0 0

Chindia Târgoviște a pierdut o nouă partidă în Liga 1, scor 1-2 pe terenul celor de la FC Argeș, în etapa a șaptea a campionatului. Adrian Mihalcea (46 de ani), antrenorul celor de la Chindia Târgoviște, a reacționat la finalul meciului din Trivale.

La finalul celor 94 de minute disputate de echipa sa în Trivale, Adrian Mihalcea s-a declarat nemulțumit de modul în care elevii săi au au gestionat situația după ce au deschis scorul în minutul 30.

”Nu îmi vine să cred că am pierdut partida de azi. Un început timorat de partidă. E deja un dejavu să marcăm și apoi să luăm gol. Am crezut că am jucători maturi, dar, de fapt, sunt niște copilași. Tratăm cu indiferență faze ușoare.

Cu un minut înainte de a lua golul, puteam face 2-0. E păcat, dar trec meciurile. Suferim enorm la capitolul responsabilitate. Băieții ei ar trebui să asculte ce le zic pe toată durata partidei. Nu le-am cerut multe azi. Nu știu ce ar mai fi de spus”, a declarat Adrian Mihalcea, la finalul meciului cu FC Argeș.