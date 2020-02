Vizită de lucru pe DJ 702

Share This





















S-a făcut o vizită pe teren, pentru a analiza stadiul lucrărilor la podul situat în Cândeşti Vale şi rampele acestuia, parte a obiectivului „Modernizare DJ 702 – Limită judeţ Argeş Cândeşti Deal – Cândeşti Vale”.

Proiectul, cu o valoare de 10.994.170,68 lei, vizează lucrări de asfaltare pe o lungime de 9,3 km, amenajarea scurgerilor de ape prin şanţuri betonate, lucrări de apărări maluri, refacere poduri şi semnalizare rutieră.

Obiectivul este realizat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, capitolul proiecte retrospective.

Până în prezent, în cadrul proiectului s-au realizat 9.3 km de parte carosabilă reabilitată şi modernizată prin asfaltare din care 3.3 km stratul I plus stratul II de asfalt, diferenţa având doar stratul I turnat, urmând a fi modernizată cu stratul II, de uzură, atunci când condiţiile meteorologice o vor permite. In paralel cu activităţile reprezentând modernizarea părţii carosabile, s-a intervenit la zidurile de sprijin, şanţurile betonate, poduri şi podeţe, urmând ca, în cel mai scurt timp, obiectivul să fie pus în funcţiune, după finalizarea tuturor lucrărilor din proiect. In ceea ce priveşte podul realizat pe DJ 702, s-au asigurat condiţiile corespunzătoare de circulaţie în siguranţă şi confort, pe acest sector de drum, în condiţiile în care vechiul obiectiv a condus la producerea a numeroase evenimente rutiere nedorite.