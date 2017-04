Urgie în masivul dâmboviţean Bucegi. Drumarii acţionează pe DJ 714 şi DJ 713

Share This





















În masivul dâmboviţean Bucegi, zona Moroeni-Padina-Peştera , viscolul şi ninsoare face ravagii. Stratul de zăpadă în unele zone atinge aproximativ 50 de cm iar în zona Dichoiu , stratul de zăpadă atinge chiar şi 80-90 de cm. Drumarii de la LDP Dâmboviţa acţionează însă activitatea le este îngreunată de viscol dar şi de faptul că pe DJ 714 Moroeni-Padina -Pestera s-a depus şi un strat de gheaţă. Pentru a putea face deszăpezirea, drumarii recomandă şoferilor să evite să circule în următoarele ore pe DJ 714 dar şi DJ 713, pentru a evita orice pericol. Potrivit meteorologilor, codul galben de viscol şi ninsoare în zona de munte Moroeni-Padina-Peştera, rămâne în vigoare până vineri la ora 14:00.

Având în vedere avertizările meteorologice emise de A.N.M. în ultimele 24 de ore, precum şi pentru prevenirea incidentelor în Masivul Montan Bucegi sau a limitării efectelor în cazul producerii acestora, jandarmii din cadrul Posturilor Montane Peştera şi Zănoaga recomandă turiştilor care se aventurează pe munte următoarele:

înainte de a pleca în zona montană, informaţi-vă asupra itinerar-iului propus, gradului de dificultate, starea vremii, condiţiile climatice locale;

în cazul apariţiei dificultăţilor pe traseu sau a înrăutăţirii vremii, retrageţi-vă la cea mai apropiată cabană;

apelaţi cu încredere la patrulele de jandarmi montani şi respectaţi indicaţiile acestora;

să aveţi autovehiculele echipate corespunzător, pentru condiţii de iarnă;

să folosiţi drumurile deschise circulaţiei;

să solicitaţi sprijinul Jandarmeriei Montane specificând următoarele: datele de identificare ale persoanei care anunţă, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor şi locul unde sunt persoanele aflate în dificultate.

Turiştii aflaţi în dificultate în zona Masivului Montan Bucegi pot apela cu încredere numărul unic de urgenţă „112” sau numerele de telefon 0749.058037 / 0749.034639 pentru a solicita sprijinul imediat al jandarmilor montani.

Videoconferinţă cu prefecţii şi şefii structurilor MAI din judeţele aflate sub avertizări hidro-meteo-rologice.

La sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc o videoconferinţă cu prefecţii şi şefii structurilor MAI din judeţele aflate sub avertizări meteorologice şi hidrologice. În cadrul video-conferinţei, ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan a atenţionat asupra riscurilor care pot să apară, în zilele următoare – circulaţia îngreunată pe drumurile de munte, înzăpezirea unor zone cu trafic rutier intens şi situate la mare înălţime, cum este pasul Tihuţa, sau producerea unor inundaţii în zonele din sud-vestul ţării, unde au fost emise deja avertizări hidrologice. Având în vedere că majoritatea conducătorilor auto şi-au schimbat deja anvelopele de iarnă, un efect important al acestei perioade îl va reprezenta menţinerea siguranţei traficului rutier. În aceste condiţii, ministrul afacerilor interne a cerut explicit Poliţiei Române ca prezenţa în trafic a poliţiştilor rutieri să aibă un scop strict preventiv şi de ajutorare a conducătorilor auto. „Scopul nu este să dăm sancţiuni celor care şi-au schimbat anvelopele, ci să ne asigurăm că aceştia nu se expun riscului!” a subliniat Carmen Daniela Dan.

De asemenea, în cadrul video-conferinţei s-au evaluat resursele puse la dispoziţie de către CNAIR (stocurile de nisip şi pregătirea utilajelor de deszăpezire), precum şi forţele pe care MAI le are disponibile pentru intervenţia în cazul situaţiilor de urgenţă.

2.000 de pompieri cu 400 de mijloace de intervenţie, iar Poliţia Română va mobiliza 1.700 de poliţişti rutieri pe arterele de circulaţie din zonele vizate. De asemenea, 300 de jandarmi montani sunt pregătiţi să acţioneze zilnic, pentru a acorda sprijin persoanelor aflate în dificultate sau pentru a interveni în orice situaţie ce necesită o intervenţie rapidă de salvare/ evacuare.

Din această noapte MAI va monitoriza evoluţia situaţiei şi, dacă se va impune, vor fi întreprinse manevre de forţe. De asemenea, în toate judeţele aflate sub avertizări, vor fi activate grupele operative de intervenţie de la nivelul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

La şedinţa operativă desfăşurată la MAI au fost prezenţi reprezentanţii instituţiilor cu responsabilităţi în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apelor şi Pădurilor), respectiv şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, şefii inspectoratelor generale şi celorlalte structuri cu atribuţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar la nivel teritorial prefecţii din judeţele aflate sub avertizările meteorologice şi membrii comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

Recomandări pentru populaţie:

Înainte de a pleca la drum, informaţi-vă temeinic despre condiţiile meteo şi starea drumurilor.

Adaptaţi permanent viteza la condiţiile de drum (carosabil acoperit cu zăpadă, gheaţă sau polei).

Circulaţi cu o viteză care să nu depăşească 30 de km/h în localităţi, sau 50 de km/h în afara lor, când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă, mâzgă sau piatră cubică umedă.

Folosiţi corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare şi cel de climatizare şi dez-aburire, pentru a vedea şi a putea fi văzuţi în trafic. Reamintim că legislaţia rutieră prevede obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire, în afara localităţilor şi în timpul zilei.

Atunci când circulaţi pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, echipaţi autovehiculul cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculelor cu masa totală mai mare de 3,5 tone, montaţi pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, nefăcând referire la o anumită perioadă a anului.