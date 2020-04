Targoviste: Investiţiile publice nu sunt neglijate

Share This





















„Chiar daca este pandemie de Covid-19 si foarte multe resurse bugetare proprii sunt directionate catre combaterea acesteia, precizez ca nici investitiile nu sunt neglijate, desi cele pe buget propriu au de suferit in privinta asigurarii finantarii in conditii optime, nefiind insa abandonat nici macar un singur proiect”-declară Cristian Stan, primarul Municipiului Târgovişte.

Acesta a subliniat că investitiile pe fonduri

europene si cele prin Programul National de Dezvoltare Locala sau CNI se deruleaza in ritm normal, cu respectarea masurilor de pro-tectie impotriva pandemiei, cu singura men-tiune ca materialele se aprovizioneaza mai greu in aceasta perioada, fiind multi produca-tori care si-au suspendat activitatea.

„Am facut o vizita pe santierul care vizeaza modernizarea Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul”, una dintre cele nouă investitii de reabilitare a unei unitati de invatamant, in derulare acum in orasul nostru! Proiectul, cu o val

oare totala de 18.496.227,26 lei (inclusiv TVA) si finantat din fonduri europene, echivaleaza cu transformarea din temelii a scolii amintite, care va fi reabilitata in intregime, construindu-se nu mai putin de şase corpuri noi de cladire si realizandu-se cresterea numarului de sali de curs de la 22 la 36. In plus, se construieste o sala de festivitati, se extinde sala de sport, se construiesc grupuri sanitare si vestiare aferente zonei sportive, la care se adauga o cladire tehnică.”

La acest moment toate corpurile noi de clădire sunt ridicate deja, o parte fiind in faza de finisaje; sunt realizate instalaţiile electrice si termice; tamplaria exterioara este montata in proportie de peste 80%, saptamana viitoare urmand a incepe montarea usilor interioare; extinderea salii de sport este finalizata, pana la finisajele interioare;sala de festivitati este finalizata, pana la finisajele interioare; este finalizata, in proportie de peste 80% anvelopa termica a tuturor corpurilor, inclusiv a celor reabilitate.