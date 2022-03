Razie a polițiștilor din Dâmbovița

1 0

161 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, în colaborare cu efective de jandarmi, au organizat o razie pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente de circulație și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În cadrul activității, a fost verificat și modul în care sunt respectate măsurile instituite pentru limitarea răspândirii virusului Sars CoV-2.Din totalul polițiștilor, 113 au fost de la ordine publică și 28 de la rutieră. Polițiștii au constatat 10 infracțiuni, din care 2 contra patrimoniului și 8 contra siguranței circulației pe drumurile publice și au aplicat 456 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 141.632 de lei.Cele mai multe amenzi, 308, au fost aplicate pentru încălcarea normelor rutiere în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2002. Alte 132 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991 privind ordinea și liniștea publică. Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 27 de permise de conducere și au retras 8 certificate de înmatriculare.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Răcari au fost sesizați de către un bărbat, angajat al unei societăți comerciale cu privire la faptul că trei persoane au pătruns în incinta societății comerciale și au sustras mai multe bunuri.În scurt timp de la momentul sesizării, polițiștii i-au surprins pe cei trei bărbați în timp ce încercau să părăsească incinta societății comerciale, având asupra lor mai multe scule și unelte electrice.Bunurile sustrase au fost recuperate și restituite părții vătămate.Față de aceștia, se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au oprit în trafic, pentru control, un autoturism condus de un bărbat din Ciocănești.În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta avea suspendat dreptul de a șofa. De asemena, cu ocazia controlului autovehiculului, în portbagaj, polițiștii au descoperit mai multe bunuri susceptibile a proveni din infracțiuni sau a fi folosite la comiterea de astfel de fapte.Bunurile au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor, iar pe numele bărbatului, a fost întocmit un dosar penal pentru furt și conducerea unui autovehicul de către o persoană al cărei permis de conducere i-a fost retras, fapte prevăzute de art. 228 și art. 335 alin.2 din Codul Penal.

Un bărbat din Lungulețu a fost depistat de polițiștii Serviciului Rutier în timp ce conducea un autoturism, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a prezentat o alcoolemie a cărei valoare s-a ridicat peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, faptă prevăzută de art. 336 alin.1 din Codul Penal. Un alt bărbat este cercetat de polițiștii după ce a fost surprins în timp ce conducea un autoturism având suspendată exercitarea dreptului de a șofa.