Proiectele de infrastructură rutieră din Dâmbovița așteaptă sprijinul Guvernului României

Președintele Corneliu Ștefan a declarat că DN 71, Drumul expres Găești-Ploiești, inelul 2 de centură al municipiului Târgoviște, centurile ocolitoare pentru orașele Pucioasa, Fieni, Găești, Titu și Răcari, sunt cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră pentru care așteaptă sprijinul Guvernului României și va face toate demersurile legale pentru a se realiza: „Pentru județul Dâmbovița, am spus-o și la întâlnirile pe care le-am avut cu noii miniștri, o spun și astăzi public, indiferent dacă se supără sau nu cineva, prioritățile noastre, ale mele în calitate de președinte al Consiliului Județean, ale tuturor primarilor

României, din partea colegilor pe care îi avem astăzi în Guvern și, o spun foarte clar, nu am renunțat la DN 71, am avut o discuție cu domnul ministru Sorin Grindeanu și i-am spus că prioritatea numărul 1 din partea Ministerului Transporturilor trebuie să fie aceea de a relua licitația pentru DN 71, de a semna cât mai repede protocoale de colaborare pentru centurile ocolitoare, proiecte pe care le-am inițiat din partea CJD, inelul 2 de centură a municipiului Târgoviște, inelul de centură pentru orașele Pucioasa și Fieni, inelul de centură pentru orașul Găești și, când vom avea gata Studiul de prefezabilitate, inelul de centură pentru orașele Titu și Răcari. Nu în ultimul rând, i-am solicitat să scoatem cât mai curând la licitație Drumul expres Găești-Ploiești, drum expres care astăzi este în stadiul final de Studiu de fezabilitate, cred că în prima partea a anului 2022 se va scoate la licitație acest drum expres.

Acestea sunt cele mai importante proiecte pe care le așteptăm de la Guvernul României. Cu siguranță, împreună cu colegii parlamentari, nu vom sta cu mâinile în sân și vom lupta pentru toate proiectele de dezvoltare pentru județul Dâmbovița”, a declarat președintele CJ și PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan.