„Programului pentru şcoli al României”, în 20 de unităţi de învăţământ primar din judeţul Dâmboviţa

In perioada 4 – 8 iunie 2018, Consiliul Judeţean Dâmboviţa (CJD) desfăşoară, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, în 20 de unităţi de învăţământ primar din judeţul Dâmboviţa, activităţi educative ce urmăresc ca elevii să conştientizeze importanţa unei alimentaţii sănătoase, bazate pe consumul atât de fructe şi legume proaspete, cât şi de lapte şi produse lactate.

Acţiunile se vor derula în cadrul „Programului pentru şcoli al României”, finanţat prin Fondul European de Garantare Agricolă pentru anul şcolar 2017 – 2018.

Elevii vor fi răsplătiţi cu premii ce vor consta în diplome şi cărţi despre alimentaţia sănătoasă, un pachet de rechizite pentru fiecare participant, fructele şi produsele lactate necesare activităţii de degustare. Produsele vor fi achiziţionate de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi vor fi livrate unităţilor de învăţământ.

În cele 20 de şcoli din judeţul Dâmboviţa, se vor organiza două concursuri de creaţie plastică: „Un măr pe zi, o viaţă sănătoasă” şi „Laptele, un aliment sănătos”, la care vor participa 2.400 de elevi.

„Programul pentru şcoli al României” are două componente: pe de o parte, distribuţia de fructe şi / sau legume, lapte şi produse lactate şi produse de panificaţie şi, pe de altă parte, desfăşurarea de activităţi educative, întrucât simpla distribuţie a produselor, în absenţa unor măsuri educative, nu este suficientă pentru a le imprima elevilor şi preşcolarilor un stil de viaţă sănătos.

Dintre obiectivele „Programului pentru şcoli al României” amintim: conştientizarea preşcolarilor şi elevilor, precum şi sensibilizarea părinţilor – pentru a susţine şi promova o alimentaţie sănătoasă, bazată pe consumul de fructe şi legume, lapte şi produse lactate, un stil de viaţă sănătos şi respectul faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi; deprinderea şi fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor şi prevenirea diferitelor afecţiuni (obezitate infantilă, diabet şi boli cardiovasculare), mediatizând avantajele cu caracter nutriţional şi fiziologic ale aportului de vitamine şi minerale prin consumul de fructe şi legume în stare proaspătă, consumul de lapte şi produse lactate; creşterea pe termen scurt şi pe termen lung a consumului de fructe, legume, lapte şi produse lactate în dieta copiilor; creşterea gradului de informare despre tipurile de produse alimentare locale şi despre combaterea risipei de alimente.

Pe lângă activităţile de promovare a consumului de fructe şi legume în şcoli, pe care le-a susţinut şi în anii precedenţi, în acest an Consiliul Judeţean Dâmboviţa demarează şi acţiuni educative pe tema consumului de lactate. De asemenea, CJD îşi propune să încurajeze, şi pe viitor, implicarea cât mai multor şcoli în activităţi de acest gen, deoarece, dacă vrem să devenim o generaţie sănătoasă pe termen lung, trebuie ca în primul rând noi să învăţăm principiile unei alimentaţii sănătoase.