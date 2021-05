Parcul Industrial Priboiu, în proces de modernizare şi expansiune

Dezvoltarea economică a judeţului Dâmboviţa, prin susţinerea şi promovarea actualelor parcuri industriale şi înfiinţarea de noi astfel de zone economice, este una dintre cele mai importante direcţii de acţiune asumate de preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan. Preşedintele Corneliu Ştefan a lansat o campanie de promovare a parcurilor industriale din judeţ, startul fiind dat printr-o vizită la Parcul Industrial Priboiu, al cărui acţionar principal este Consiliul Judeţean Dâmboviţa.Realizat în cadrul unui proiect finanţat în cadrul Programului PHARE CES 2004 – 2006 Dezvoltarea Infrastructurii Regionale, parcul, cu suprafaţa de 32 ha, a revigorat vechea zonă industrială din zona de nord a judeţului, astfel încât ea să redevină un punct de interes pentru investitori.Anul trecut, în parcul Priboiu s-au construit două hale industriale pe structură metalică, investiţie prin care se doreşte creşterea atrac-tivităţii acestui perimetru economic pentru investitorii români şi străini, prin crearea unei infrastructuri la standarde europene, care să favorizeze dezvoltarea unui mediu de afaceri sustenabil la nivel regional.fn cadrul unei conferinţe de presă susţinute la faţa locului, preşedintele Corneliu Ştefan a prezentat atât avantajele pe care SC Parc Industrial Priboiu SA le oferă pentru derularea de activităţi economice, cât şi proiectele pe care le are în vedere: „Astăzi, demarăm o campanie de promovare a parcurilor industriale din judeţul nostru. Dâmboviţa are nevoie de investiţii. Nu întâmplător am decis să începem cu Parcul Industrial Priboiu, unde Consiliul Judeţean este acţionar unic. Avem aici 9 clădiri (hale, magazii, depozite şi birouri) care deservesc 10 societăţi comerciale, 3 dintre acestea fiind firme cu capital străin.Mă bucur să vă spun că, la acest moment, gradul de ocupare al parcului de este de 87%, iar numărul angajaţilor firmelor care activează aici se ridică la peste 300. În ultimul an, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a realizat două hale noi, pe care le vom vedea când vom vizita parcul. O hală a fost deja recepţionată, a doua hală urmează să fie recepţionată în curând; vom asigura încă 2 hale noi pentru investitori. Vizavi de Parcul Industrial Priboiu, avem o suprafaţă de aproximativ 6 hectare, aparţinând parcului. După cum am mai spus, în această zonă, dorim să dezvoltăm un parc industrial cu specific IT. Este un proiect pe care actuala conducere a Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi l-a asumat, împreună cu conducerea parcului industrial şi, nu în ultimul rând, împreună cu colegii din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. În perioada următoare, vom identifica o suprafaţă de teren şi voi veni, în plenul consiliului judeţean, cu un proiect de hotărâre pentru a o aduce în proprietatea Parcului Industrial Priboiu, cu scopul de a dezvolta un parc IT, într-un alt loc faţă de acesta, în care ne aflăm astăzi. Asigur conducerea parcului industrial, dar şi pe investitorii din judeţul nostru şi nu numai pe ei, că suntem deschişi pentru realizarea de noi colaborări, avem suprafeţe de teren care dorim să fie ocupate de firme. Aşa cum am demonstrat în ultimii ani şi aici, la Priboiu, dar şi la Parcul Industrial Moreni, vom fi alături de toţi investitorii care vor vrea să vină în aceste parcuri industriale şi, nu în ultimul rând, vom fi alături de firmele noi, de tip start up, pe care le aşteptăm în parcurile industriale din subor-dinea Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Al doilea aspect – pe care dorim să îl reluăm – este acela al colaborării dintre Parcul Industrial Priboiu, în speţă, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, şi Universitatea Valahia din Târgovişte, pentru a reda parcului dimensiunea de cercertare-inovare. Vom relua aceste discuţii. Ţinând cont de cele două mandate de rector al Universităţii Valahia, pe care actualul director al parcului, domnul Oros, lea avut, sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună şi, nu în ultimul rând, vom duce la bun sfârşit proiectele de cercetare-inovare, pe care le-am gândit împreună.” La eveniment, au fost prezenţi şi: Luciana Cristea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Cristian Avanu, administrator public, şi primarii comunelor Brăneşti, Daniel Neamţu, şi Vulcana-Pandele, Radu Vasile.