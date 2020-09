OPORTUNITĂŢI ERASMUS PENTRU STUDENŢII UNIVERSITĂŢII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, instituţie de învăţământ superior cu grad de încredere ridicat, informează cu privire la desfăşurarea etapei a II-a a concursului Erasmus Plus destinat studenţilor săi de la programele de studii universitare de licenţă, mas-terat şi doctorat. Mobilităţile scoase la concurs însumează 292 de stagii de bursă, pe care studenţii declaraţi admişi în urma concursului le vor putea derula în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în nu mai puţin de 12 state europene (11 ţări UE şi Norvegia), cu posibilitatea prelungirii afilierii la universitatea gazdă până la împlinirea unui an calendaristic. Toate instituţiile de învăţământ superior partenere, la care studenţii Universităţii „Valahia” din Târgovişte sunt invitaţi să studieze ca bursieri Erasmus Plus, se bucură de prestigiu ştiinţific şi academic, multe dintre ele numărându-se printre cele mai vechi şi importante centre ale ştiinţei de pe mapamond, aşa cum sunt: Universitatea Sorbona din Paris, fondată la 1257; Universitatea Carolină din Praga, care a fost constituită la 1347; Universitatea Santiago de Compostela, ce datează din 1495; Universitatea din Zaragoza, care şi-a deschis porţile în 1542; Universitatea din Oslo, la care s-a auzit primul „Gaudeamus” în 1811 etc.

ms%20-%20Ghid%20minimal%20de%20uti-

lizare.pdf.

Universitatea „Valahia” din Târgovişte oferă diverse surse de informare: utilizarea paginii dedicate de pe website-ul universităţii https://www.valahia.ro/en/international-rela-tions/357-erasmus, consiliere şi asistenţă la Biroul Erasmus al universităţii (email: relint@valahia.ro, tel./fax: +40 245 211 809) sau participarea la o nouă sesiune a programului Erasmus Digital Open Day, ce va avea loc luni, 28 septembrie 2020, între orele 11:00 şi 12:00, pe platforma Microsoft Teams, prin accesarea link-ului:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a097 66b0ae35b4a16829df49bc31f8905%40thread .tacv2/conversations?groupId=c595108d-

be04-4f98-918b-

ad887a77ecf2&tenantId=9e2ee2c0-d55f-

4a8b-b3a7-93a1923da5e3.