ÎNCEPE OMOLOGAREA SĂLILOR DE BASCHET

1 0

Presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, anunta ca, incepanad cu data de 1 martie 2022, Federatia Romana de Baschet va demara o ampla actiune de omologare si clasificare a salilor de sport in care se joaca baschet in intreaga tara.

Actiunea FRB are ca principal scop realizarea unei baze de date actualizate referitoare la salile de sport in care se desfasoara intrecerile baschetbalistice, cu efecte pozitive in analiza corecta si transparenta a respectarii criteriilor din Caietele de Sarcini privind atribuirea organizarii turneelor si evenimentelor de baschet, atat din cadrul Campionatelor Nationale de juniori, cat si din Liga 1 si Liga Nationala de Baschet.