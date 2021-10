EȘEC ÎN LIGA NAȚIONALĂ DE BASCHET FEMININ

În weekend au avut loc cinci partide din etapa a patra a Ligii Naționale de Baschet Feminin. Duelul dintre CS Agronomia București și CSM Alexandria a fost cel mai echilibrat, în rest toate jocurile terminându-se la o diferență de minim zece puncte.

Iată rezultatele consemnate în cea de-a patra rundă:

CSU Simona Halep Constanța vs. CSM Târgoviște – 74-64

CSM Satu Mare vs. CSU Olimpia Brașov -105-69

CS Agronomia București vs. CSM Alexandria -49-53

CS Universitatea Cluj-Napoca vs. CS Rapid București – 69-55

AC Triumf Botoșani vs. BC Sirius Târgu Mureș – 47-76

În urma acestor rezultate, podiumul LNBF este alcătuit din următoarele echipe: CSM Satu Mare (4-0), CSM Alexandria (3-1) și BC Sirius Târgu Mureș (3-0).