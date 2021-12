Doi bărbați, de 25 și 45 de ani, reținuți după ce au bătut un polițișt

Pe parcursul zilei de 27 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Băleni, în urma cercetărilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au reținut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță, doi bărbați de 25 și 45 de ani.

Activitățile de cercetare penală sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare, violare de domiciliu și distrugere.

Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 27 decembrie a.c., în jurul orei 00:10, pe fondul unui conflict generat de producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, bănuiții ar fi amenințat și agresat fizic un bărbat de 35 de ani, și ar fi pătruns fără drept în curtea locuinței acestuia.

Pe parcursul zilei de 28 decembrie, cei în cauză au fost prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște pentru dispunerea unor măsuri preventive.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerea măsurilor prevăzute de lege.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.