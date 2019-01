DECIZII IMPORTANTE ALE FEDERAŢIEI DE BASCHET

Share This





















Şedinţa Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet, convocată pentru data de 14.01.2019, s-a desfăşurat în Bucureşti, la sediul FRB, cu prezenţa a 11 membri ai Consiliului Director iar juristul FRB, Doru Toma şi preşedintele CCAB, Adrian Voinescu, au participat în calitate de invitaţi.

în cadrul şedinţei Consiliului Director din data de 14.01.2019 au fost aprobate şi consemnate în procesul verbal următoarele decizii:

1. Preşedintele FRB, dl. Horia Păun, prezintă o informare despre acţiunile întreprinse pentru realizarea cererii de finanţare, în vederea încheierii contractului de finanţare cu MTS pentru anul 2019. Toate departamentele FRB au conlucrat pentru o previzionare cât mai exactă a acţiunilor şi evenimentelor prevăzute în calendarul 2019. în momentul în care MTS va aproba cererea de finanţare şi va comunica bugetul alocat FRB pentru 2019, se vor face modificările necesare.

2. Preşedintele FRB, dl. Horia Păun, face câteva aprecieri asupra desfăşurării primei faze a LNBM şi invită ceilalţi membri ai Consiliului Director să-şi exprime opiniile. Dl. Horaţiu Floca spune că a existat un plus real, cu jocuri mult mai atractive şi echilibrate (mai ales în Grupa A). Dl. Florin Nini afirmă că regulă jucătorului român de U23 a dat roade, mai mulţi jucători tineri evoluând bine în minutele acordate în meciuri importante şi echilibrate. Astfel, a apărut o concurenţă între jucătorii tineri, cu rol în echipa, unii jucând şi finaluri de joc. Prin nouă formulă a LNBM, au apărut centre noi – Constanţa, Focşani, Sighetu Marmaţiei, Voluntari etc, care s-au alăturat celor de tradiţie. Pentru sezonul următor se vor analiză propuneri pentru realizarea unei competiţii cu jocuri echilibrate în toate grupele. Pe de altă parte, secretarul general al FRB, dl. Dan Berceanu, informează Consiliul Director despre retragerea din LNBM a echipei ACS Cuza Sport Brăila, care a atras şi o serie de consecinţe:

– sancţionarea clubului ACS Cuza Sport Brăila, conform RSLNBM;

– completarea Grupei Albastru cu o altă echipă provenită din Grupa C;

– în Grupele Albastru şi Verde vor evolua aceleaşi echipe care au jucat între ele în grupa C, astfel că, la propunerea mai multor cluburi, se propune aprobării Consiliului Director că în aceste grupe, în faza a-ll-a a LNBM, să se intre cu toate punctele acumulate în prima faza. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

– în grupa Verde vor fi doar 3 echipe şi se vor juca etape, nu turnee, în 3 tururi;

– la propunerea unor cluburi, dar şi a preşedintelui CCAB, dl. Adrian Voinescu, se supune aprobării Consiliului Director ca baremul pentru arbitrii/comisar/oficiali masă pentru jocurile din grupele Albastru şi Verde să rămână acelaşi din Grupa C, din prima faza a LNBM. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

3. Secretarul general al FRB, dl. Dan Berceanu, supune aprobării calendarul internaţional pe 2019, atât pentru baschetul 5×5, cât şi 3×3, masculin şi feminin. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi achitarea taxei de garanţie pentru înscrierea la Universiada 2019, câte 5.000 euro pentru fiecare echipa naţională, masculin şi feminin.

5. Referitor la „All Star Game 2019”, masculin, se propune ca acesta să se desfăşoare că un eveniment separat şi să se realizeze un „Caiet de Sarcini” pentru cluburile participante în LNBM. În cazul în care nu vor există cluburi doritoare pentru organizarea ASG 2019, atunci evenimentul va fi cuplat cu Final Four Cupa României, masculin. Se aprobă cu unanimitate de voturi.

6. Deoarece CCLTO şi-a declinat competenţă, unul dintre cei 3 membri fiind direct implicat în desfăşurarea jocului de la Piteşti, din data de 06.01.2019, secretarul general al FRB, dl. Dan Berceanu, prezintă cazul, adresa SCM U Craiova, precum şi rapoartele celor implicaţi. Se analizează şi în final se supune aprobării o amendă de 5.000 euro pentru BCMU FC Argeş Piteşti, conform RGOC, art. 23.31, literele „d” şi „e” coroborate. Dacă instalaţia tehnică nouă va fi montată în termen de 2 săptămâni, atunci amenda va fi înjumătăţită. În caz de recidivă, penalitatea se va dubla. Se aprobă cu 10 voturi pentru şi o abţinere.

7. Se prezintă solicitările pentru două acorduri de joc de la seniori la juniori: Raceanu Remus (de la ACS Tg Jiu la CSS Sighet U18) şi Porumb Cristian (de la CSM Sighetu Marmaţiei la CS Universitatea Cluj juniori). Se aprobă în unanimitate.

8. La propunerea CCAB, se propune ca jocurile din LNBF, etapa din 16 februarie, să se desfăşoare în data de 17 februarie (în 15-16 februarie are loc cursul de perfecţionare al arbitrilor şi comisarilor din LNB). Se aprobă cu unanimitate de voturi.

9. Se aprobă cu unanimitate de voturi completarea RGOC cu următorul articol: „Eventualele costuri de acces, funcţionare şi găzduire pentru operatorii/echipamentele firmei specializate sunt în sarcina clubului organizator care, în calitate de gazdă, desfăşoară jocurile în sala respectivă”.

10. Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea dl. Dacian Dan că taxa de formare să fie extinsă şi la jucătorii juniori care pleacă la alte cluburi în străînătate şi, după o perioadă, se întorc în ţară şi joacă la cluburi de seniori – taxa va fi în acord cu grupa în care clubul de seniori participă.

11. Se aprobă cu unanimitate de voturi datele de desfăşurare pentru Festivalul de Babybaschet şi Minibaschet şi CN U12:

– Festivalul babybaschet: 16-22 iunie;

– Festivalul minibaschet: 23-29 iunie;

– CN U12: 30 iunie – 06 iulie;

Săptămâna viitoare se vor purta discuţii pentru stabilirea localităţii în care se vor desfăşura competiţiile.

12. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca în Cupa României Masculin 3×3, în seria EST, în care sunt repartizate 9 echipe, să se permită completarea cu alte 3 echipe ale unor cluburi posesoare de CIS şi afiliate la FRB.

13. În competitile feminine Cupa României 3×3 şi Liga Naţională 3×3 din 2019 se propune ca la fiecare echipa să se permită participarea unei jucătoare peste 35 de ani. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate. 14. Se aprobă cu unanimitate de voturi repartizarea către cluburi a drepturilor TV Digi pentru sezonul 2017 – 2018.

15. Secretarul general al FRB, dl. Dan Berceanu, prezintă situaţia sportivei Horvath Mercedes că un caz special. Se propun următoarele:

– jucătoarea se poate transfera fără grilă la clubul ACS Napoca Baschet School;

– dacă în sezonul 2019-2020 clubul ACS For You Cluj Napoca va înscrie o echipa feminină în CN U18, atunci jucătoarea va putea să se întoarcă la For You sau să rămână la ACS NBS, dar va trebui plătită grilă de transfer către ACS For You.

Se aprobă cu 10 voturi pentru şi o abţinere.

16. Juristul FRB, dl. Doru Toma, prezintă situaţia jucătoarei Nicolett Orban. Fiind un transfer de la un club de juniori la un club de seniori se aprobă cu unanimitate de voturi că în acest caz să se aplice RGOC, art. 17.22.2 – jucătoarea primeşte drept de transfer cu achitarea taxei de formare.