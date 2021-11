DE CE NU A CONCURAT SORANA CÎRSTEA ÎN TURNEUL DE LA LINZ

Sorana Cîrstea (37 WTA) a explicat, luni, că medicii au sfătuit-o să nu participe la turneul de la Linz, sportiva noastră suferind o accidentare în timpul antrenamentelor din Austria.

Sorana a anunțat că are o ruptură la un mușchi al gambei, acesta fiind motivul pentru care s-a retras de la turneul de categorie „WTA 250”.

„Din cauza unei accidentări pe care am suferit-o în urmă cu două zile la antrenament aici la Linz, trebuie să mă retrag de la unul dintre turneele mele preferate. RMN-ul a relevat o ruptură la mușchiul gambei, astfel că medicii m-au sfătuit să nu intru pe teren. ăsta este sportul și asta e viața, dar eu abordez fiecare provocare cu verticalitate și cu capul sus. Este timpul să mă recuperez și să devin mai puternică pentru 2022!”, a scris Cîrstea pe Facebook și pe Instagram Stories.

Duminică, organizatorii turneului de la Linz au anunțat retragerea Soranei Cîrstea din cauza unei accidentări la un picior și că locul acesteia a fost luat de Jaqueline Cristian.

WTA Linz are loc în perioada 6-12 noiembrie, se dispută pe hard indoor, are premii totale în valoare de $235.238, iar pe tabloul principal au fost 32 de jucătoare. Face parte din categoria WTA 250.

Ultimele trei câștigătoare ale întrecerii au fost Aryna Sabalenka (2020), Cori Gauff (2019) și Camila Giorgi (2018). Are și România o campioană la Linz: Raluca Olaru, la dublu – ediția din 2014, alături de Anna Tatishvili.