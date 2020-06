Covid-19: Reluarea activităţii, în 2 iunie, la Fabrica Arctic de la Găeşti se va desfăşura cu respectarea condiţiilor de igienă şi securitate

Share This





















Începând de marţi, 2 iunie, Fabrica de frigidere Arctic de la Găeşti îşi reia activitatea. La fabrica din Găeşti s-au confirmat în total 71 de cazuri de COVID-19, în urma unei proceduri de testare iniţiată de compania Arctic, după primul caz raportat pe data de 7 mai. Arctic a luat decizia de a închide fabrica, cu efect imediat. Toţi cei confirmaţi pozitiv au fost spitalizaţi, sub atenta monitorizare a autorităţilor medicale locale. Angajaţii care au intrat în contact cu persoanele afectate au fost informaţi şi au intrat în autoizolare pentru a reduce răspândirea virusului. Din data de 16 mai 2020, Arctic a luat decizia de a închide fabrica, cu efect imediat.În primul rând fabrica a trecut printr-un program intens de dezinfecţie. Sub stricata verificare a autorităţilor, Fabrica de frigidere Arctic a luat şi toate măsurile sanitare în vigoare, în România, au fost implementate astfel încât activităţile să se deruleze în condiţii de protecţie maximă a sănătăţii angajaţilor.

Reluarea activităţii, în 2 iunie, la Fabrica Arctic de la Găeşti se va desfăşura cu respectarea condiţiilor de igienă şi securitate.

Din prima zi de lucru a reluării activităţii fiecare angajat va fi informat despre măsurile luate de către companie şi despre regulile de urmat cu stricteţe pentru a proteja sănătatea tuturor angajaţilor. Aceste măsuri vizează diferite etape de lucru. Traseul între domiciliu şi locul de muncă, de la accesul în autobuz, până la accesul efectiv la postul de lucru de pe platforma industrială, respectând distanţa socială şi măsurile de igenă. La sosire, angajaţilor li se verifică temperatura cu ajutorul unei camere termice. Accesul în interiorul platformei (ex. vestiare, ateliere de lucru, zone de repaus) se face respectând marcajele vizuale la

sol, regulile de igienă şi de distanţă socială. Toate posturile de lucru sunt dezinfectate, iar angajaţii vor purta obligatoriu măşti de protecţie.

Pentru a avea un control strict al respectării măsurilor de către angajaţi, conducerea Arctic a decis să doteze şi toate mijloacele de transport destinate angajaţilor pe traseul între domiciliu şi locul de muncă, cu camere de supraveghere pentru a vedea exact dacă se respectă distanţarea socială impusă şi purtatul măştii. Totodată în mijloacele de transport va exista un controlor, ba mai mult, toate mijloacele de transport sunt dotate cu dozatoare cu lichid dezinfectant.

Prin controalele efectuate săptămâna trecută, autorităţile responsabile s-au asigurat că Fabrica Arctic a luat toate măsuri adaptate de protecţie pentru ansamblul angajaţilor din toate spaţiile unde îşi desfăşoară activitatea.