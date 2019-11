Congres internaţional de arheologie la Moscova, cu participare a unei delegaţii dâmboviţene

Share This





















Managerul Complexului Naţional Muzeal Curtea Domnească din Târgovişte, Ovidiu Cîrstina, participă în aceste zile, la Moscova, la Congresul IMAGES AND SIGNS IN THE STONE AGE ART „Imagini şi simboluri în arta Epocii Pietrei”, organizat de Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Ştiinţe, în perioada 27 – 29 noiembrie 2019. Colectivul de arheologi ai Muzeului Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, care reprezintă judeţul Dâm-boviţa la această prestigioasă manifestare ştiinţifică are în componenţă pe dr. Elena Niţu, dr. Ovidiu Cîrstina şi drd. Florin Lupu şi participă la eveniment cu două lucrări ştiinţifice: „Portable art objects discovered in the Upper Paleolithic of Romania” „Obiecte de artă portabilă, descoperite în paleoliticul superior, în România” şi „Personal ornaments discovered in the Early Upper Paleolithic in Poiana Cireşului – Piatra Neamţ (România)” „Podoabe descoperite în paleoliticul superior timpuriu, în Poiana Cireşului – Piatra-Neamţ (România)”. Din echipa de cercetare, coordonată de prof. univ. dr. Marin Cârciumaru, cel care a constituit la muzeu un puternic nucleu de cercetare în arheologia paleoliticului, mai fac parte drd. Marian Leu şi Adrian Nicolae.Congresul este prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea Academiei Ruse de Ştiinţe şi reuneşte cercetători şi arheologi din Rusia, Germania, Elveţia, România, Franţa, Marea Britanie.