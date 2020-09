CHINDIA, UN NOU REZULTAT POZITIV ÎN LIGA I Academica Clinceni – Chindia Târgovişte 0-0

Stadion: Clinceni – Arena 1. Fără spectatori Echipele de start

Clinceni (4-4-2): Vâlceanu – Pashov, Jutric, Patriche, Dobrescu – F. Achim, Cebotaru, M. Şerban, Chandarov – C. Dumitru, Boiciu

Rezerve: Ureche, Gardoş, Cr. Tănase, Gliga, F. Sandu, P. Pârvulescu, Andronic, B. Ilie

Antrenor: Ilie Poenaru

Chindia (4-4-2): D. Moldovan – Căpuşă, Piţian, C. Dinu, D. Dumitraşcu – Neguţ, P. lacob, M. Dulca, Grassano – Yameogo, D. Florea

Rezerve: Aioani, Martac, Raţă, Ad. loniţă, Berisha, Atanase, D. Popa, An. Şerban.

Antrenor: Emil Săndoi

Arbitru: lonuţ Coza / A1: Marius Mihai Marica / A2: Adrian Vornicu

Min. 25 – Ocazie imensă de gol a Clinceniu-lui. Pashov loveşte mintea în stilul lui van Basten, dar mingea şterge transversala porţii lui Moldovan.

Min. 29 – Ilfovenii trec din nou pe lângă deschiderea scorului. Boiciuc ratează din poziţie foarte bună.

Min. 31 – Cristi Dumitru trage peste poarta lui Moldovan dintr-o poziţie ideală.

Min. 37 – Piţian ratează prima ocazie a târ-goviştenilor.

Min 49 – Este penalty pentru Chindia! M. Şerban îl faultează în propriul careu pe Florea.

Min. 50 – Acelaşi Florea bate lovitura de pedeapsă, dar Vâlceanu apară.

Min. 58 – Boiciuc ratează o nouă ocazie de gol pentru Academica Clinceni.

Min. 60 – Chindia ratează din nou deschiderea golului. Dumitraşcu trage în bară!

Min. 65 – Ocazie colosală de gol a echipei lui Ilie Poenaru. Achim loveşte bara transversală.