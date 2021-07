A apărut capitolul 46 „Aproape de Europa, ca în 1979…” al volumului al patrulea al lucrării „Fotbal sub Turnul Chindiei”, ce îi aparţine în totalitate distinsului jurnalist Gabriel Degeratu, un mare iubitor al sportului rege de sub Turnul Chindiei. Gabriel Degerau este printre cei mai vechi corespodenţi ai TVR. Este fiul celui mai longegiv om de A apărut capitolul 46 „Aproape de Europa, ca în 1979…” al volumului al patrulea al lucrării „Fotbal sub Turnul Chindiei”, ce îi aparţine în totalitate distinsului jurnalist Gabriel Degeratu, un mare iubitor al sportului rege de sub Turnul Chindiei. Gabriel Degerau este printre cei mai vechi corespodenţi ai TVR. Este fiul celui mai longegiv om de lacob, Andrei Piţian, Cornel Dinu II, Mario Dulca, Vadim Raţă, Cristian Neguţ, Denis Dumitraşcu, Daniel Popa, Daniel Florea, Franck Yameogo, Valmir Berisha, Daniel Celea, Bourama Fomba, Tomas Diaz, Mădălin Martac, Mihai Neicuţescu. Mihai Costea, Milan Kocic, Dinu Moldovan, Cristian Cherchez, Adrian loniţă, Andrei Şerban, Florinel

Mitrea, Cosmin Atanase, Cătălin Barbu, Alexandru Negrea, Laurenţiu Corbu, Liviu Mihai, Rareş Pop, cu antrenorii Emil Săndoi, Valentin Năstase şi Dumitru Hotoboc a egalat cea mai bună performanţă din istoria fotbalului târgoviştean.

Mă refer la locul 7 în Liga 1 al C.S.-ului din 1978-1979 cu Narcis Coman, Dumitru Gheorghe, Florea Alexandru, Silviu Dumitrescu, Nicolae Enache, lonel Pitaru, Gheorghe Tătaru, lon Ştefănescu, Nicolae Kallo, Adrian

Furnică, Gheorghe Greaca, Claudius Sava, Nelu Isaia, Petre Marinescu, Florin Grigore, Dodu Bărbulescu, Nicolae Stancu, Ilie Niculescu, Traian Miu, Nicolae Martin, pregătiţi de Nicolae Proca şi Gheorghe Becheanu.

Aioani şi ai lui au fost prezenţi în sferturile de finală ale Cupei României, la fel ca înaintaşii de la Metalul în 1962, echipă cu Marin Andrei, Fane Marcu, Răzvan Tomescu, Ion Prandea, Eugen Popescu, Aurel Georgescu, Mihai Niţescu, Nicolae Petrescu, Mircea Cruţiu, Pavel Mureşan, Ion Cazacu, Paul Niculescu, Aurel Iordache, Constantin Chiriţă, Gigi Moisescu, Cornel Prodanciuc, Alexandru Lazăr, Mircea Barac, Nicolae Matei, antrenată de Valentin Stănescu-Zimbrul şi Marin Alexandru-Ţăndărescu şi băieţii din 1965, formaţie cu Biţă Stănescu, Fane

Marcu, Gheorghe Simionescu, Constantin Titi Ionescu, Nae Ionescu-Budulea, Penu, Vasile Dinu, Grigore Bălăceanu, Aurel Georgescu, Mihai Niţescu, Cornel Dinu I, Constantin lonescu-Budulea, Haralambie Puiu Becheanu, Cristi Suciu, Ţiţi Dumitriu, Teodor Constantin, Constantin Chiriţă, pregătită de Rudy Wetzer, director tehnic şi Gheorghe Nuţescu antrenor.

Au trecut aproape şase decenii, de la internaţionalul Cornel Dinu, născut în oraşul Turnului Chindiei, care nu a avut satisfacţia să joace în echipa localităţii natale şi în prima divizie, la Cornel Dinu, din frumoasa comună dâm-boviţeană Dobra, fotbalist care avea şansa să joace meciul cu numărul 100 pentru Târgovişte în prima ligă.

În 2021, putea fi şi o prezenţă în play-off care ar fi adus cel puţin poziţia a şasea, cea mai mare performanţă a fotbalului urbei.

La fel ca generaţia din 1979, Noua Chindie a fost aproape de cupele europene, iar Emil Săndoi s-a aşezat, după 42 de ani, pe piedestalul unde până acum era doar Nicolae Proca.

Târgoviştea avea de acum doi antrenori care

reuşiseră clasări excelente în prima divizie, în proximitatea competiţiilor internaţionale. Ce repede trece timpul! Şi ce frumos! Aproape de Europa, ca în 1979…”, a consemnat jurnalistul Gabriel Degeratu.

Capitolul 46 „Aproape de Europa, ca în 1979…” al volumului al patrulea al lucrării „Fotbal sub Turnul Chindiei”, poate fi citit pe https://fotbal-subturnulchindiei.blogspot.com/2021/06/ fotbal-sub-turnul-chindiei-vol-iv-cap-46.html