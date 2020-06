ACŢIUNE T.I.S.P.O.L: „ALCOHOL & RUGS”

Share This





















Poliţia Română a acţionat, pe parcursul a 7 zile, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse din cauza conducerii autovehiculelor sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive. Poliţiştii au constat peste 1.500 de contravenţii şi infracţiuni privind conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive.

În perioada 15-22 iunie a.c., poliţiştii rutieri au acţionat, la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru prevenirea accidentelor rutiere, în special a celor cauzate de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive.

Acţiunea, desfăşurată simultan pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, a făcut parte din calendarul de activităţi al poliţiilor rutiere europene T.I.S.P.O.L. pentru anul 2020.

Poliţiştii rutieri au efectuat 61.370 de testări pentru stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat ori a consumului de substanţe psihoactive. Astfel, au fost constatate 1.480 de contravenţii şi infracţiuni privind conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

De asemenea, au fost constatate 39 de infracţiuni pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive.