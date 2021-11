ACȚIUNE PENTRU DEPISTAREA ȘOFERILOR AFLAŢI SUB INFLUENȚA BĂUTURILOR ALCOOLICE SAU A UNOR SUBSTANȚE PSIHOACTIVE

În perioada 29 – 31 octombrie a.c., la nivel național, polițiștii rutieri au derulat acțiuni punctuale, în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru depistarea conducătorilor de autovehicule aflaţi sub influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe psihoactive, precum și pentru conștientizarea conducătorilor de autovehicule cu privire la necesitatea utilizării centurilor sau a dispozitivelor de siguranță omologate, inclusiv de către minorii transportați în autovehicule.

Astfel, în urma activităților din stradă și a neregulilor constatate, au fost aplicate 19.713 sancțiuni contravenționale, 17.424 fiind pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice.

Dintre acestea, 5.725 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 251 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.

De asemenea, 3.282 de sancțiuni au fost aplicate pentru nefolosirea centurilor sau a dispozitivelor de siguranță omologate, dintre care 3.002 sancțiuni, pentru nefolosirea centurilor sau a dispozitivelor de siguranță omologate de către conducătorii auto, 158 de sancțiuni, pentru nefolosirea centurilor sau a dispozitivelor de siguranță omologate pentru pasageri și 122 de sancțiuni, pentru nefolosirea centurilor sau a dispozitivelor de siguranță omologate pentru minorii sub 14 ani.

De asemenea, au fost reținute, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, 1.740 de permise de conducere. Dintre acestea, 852 au fost reținute pentru depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise și 251 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.

Totodată, au fost retrase 606 certificate de înmatriculare, pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau neîndeplinirea unor obligații legale.

Polițiștii rutieri au constatat 392 de infracțiuni, din care 326 contra siguranței circulației pe drumurile publice și 66 de altă natură.

Dintre infracțiunile la regimul circulației pe drumurile publice, 126 au fost de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și 24 de conducere a unui vehicul sub influența altor substanțe.