8122 de familii nevoiaşe beneficiază de pachete cu produse de igienă în cadrul Campaniei de informare şi de conştientizare a populaţiei, în vederea limitării infectării cu virusul SARS-CoV-2

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (SNCRR) implementează un nou proiect de intervenţie în pandemia COVID-19. Proiectul finanţat de United States Agency for International Development (USAID), prin intermediul apelului global al Federaţiei Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (IFRC), vizează o campanie naţională de informare şi de conştientizare a populaţiei, în vederea limitării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Astfel, 23 500 de elevi din 40 de judeţe şi 4 sectoare ale Municipiului Bucureşti vor participa, timp de 4 luni, la sesiuni de educaţie pentru sănătate şi suport emoţional atât în şcoli cât şi în sistem online, sesiuni susţinute de voluntari instruiţi ai Crucii Roşii Române.

Totodată, 188 000 de adulţi, în special din mediul rural sau din comunităţi aflate în risc de infectare, vor primi informaţii despre prevenţia îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, precum şi sfaturi despre efectele psihologice ale pan-demiei, despre reducerea stigmatizării asociate cu boala COVID-19 şi despre modalităţile de reducere a stresului provocat de aceasta.

„Statele Unite sunt alături de România ca parte a eforturilor comune de a gestiona pandemia cauzată de COVID-19 şi de a merge mai departe împreună. Ca răspuns la pandemia actuală, am acordat 800.000 de dolari finanţare directă către Crucea Roşie Română pentru a sprijini lupta României cu COVID-19 şi pentru a spori rezistenţa instituţională în comunităţile rurale vulnerabile, iar companiile americane au sprijinit şi ele instituţiile publice şi organizaţiile non guvernamentale care au depus eforturi pentru a gestiona şi limita efectele pan-demiei. Această iniţiativă este o dovadă a generozităţii poporului american şi al angajamentului ferm al SUA de a sprijini România în această perioadă dificilă.

Lupta împotriva acestui virus este departe de a fi terminată, dar poporul american rămâne dedicat colaborării cu România în lupta împotriva COVID-19″, au declarat reprezentanţii Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.

Campania a debutat în luna octombrie cu mai multe sesiuni de informare şi instruire a 470 de voluntari de Cruce Roşie din 44 de filiale SNCRR din ţară. Începând cu data de 16 noiembrie, voluntarii desfăşoară caravană de educaţie pentru sănătate atât prin sesiuni destinate elevilor, fizic şi online, cât şi prin deplasarea efectivă în comunităţi aflate în risc de infectare şi informarea directă a membrilor acestora.

Un plus al campaniei de informare este componenta de feedback comunitar prin care, în funcţie de nevoile de informare ale populaţiei constatate la nivel local, filialele de Crucea Roşie vor adapta campania punând accent pe aceste nevoi.

Proiectul are în vede şi ajutorarea a 8 122 de familiile nevoiaşe cu pachete cu produse de igienă.

„Crucea Roşie Română rămâne în continuarea în prima linie a ajutorului umanitar alături de cei aflaţi în nevoie. Conform misiunii noastre, avem în vedere sprijinul acestora cu produse de igienă. Suntem conştienţi, totodată, că un rol foarte important în limitarea transmiterii noului coronavirus este informarea corectă şi completă. Cu sprijinul voluntarilor noştri, vom ajunge acolo unde informaţia este greu de obţinut, unde oamenii nu au acces la materiale de informare şi de protecţie sau unde există un grad înalt de scepticism privind urgenţa situaţiei în care ne aflăm”, a declarat Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Roşie Română.

Pentru publicul general, Campania naţională de informare şi conştientizare a populaţiei în vedere limitării infectării cu virusul COVID-19 continuă în sistem online şi pe reţelele de socializare prin publicarea de materiale şi prin apelul la respectarea măsurilor de protecţie şi a indicaţiilor autorităţilor.

Niciunul dintre noi nu este în siguranţă până când toţi nu sunt în siguranţă!