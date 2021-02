17 februarie, Ziua Bunătăţii Spontane

În fiecare an pe 17 februarie, sărbătorim Ziua Bunătăţii Spontane?

Deşi această sărbătoare se bazează pe altruism, ea oferă o recompensă foarte valoroasă şi anume dezvoltă mulţumirea de sine pentru binele făcut.

Se ştie că stima de sine reduce considerabil stresul ceea ce duce la o sănătate fizică şi psihică mai bună. Întotdeauna bunătatea face diferenţa, iar mulţumirea celor din jur ne ajută să fim mai buni. S-a observat că oamenii buni sunt optimişti, sensibili, sănătoşi, au un psihic curat, sunt oameni frumoşi şi dezvoltă relaţii frumoase intre oameni.

Actele de bunătate produc schimbări pozitive pentru cel care le face prin eliberarea în creier a hormonului fericirii – oxi-tocina şi prin reglarea tensiunii arteriale. De asemenea, s-a observat că bunătatea spontană şi neconditionată reduce insomniile şi atenuează anxietatea şi stările depresive. Faptele bune generează efecte pozitive asupra noastră şi asupra mediului in care trăim şi nu are nici o legatură cu permisivitatea care poate să denatureze un caracter şi un gest frumos!

Fii bun de câte ori se poate. Şi întotdeauna se poate” – Dalai Lama