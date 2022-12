Vânzarea, singura modalitate de a ține în viață economia românească

Nu știm să mai producem ?! Nici pomeneală de așa ceva. Românii sunt capabili de producții extraordinare atât sub aspect cantitativ, cât și calitativ, dar nu mai sunt lăsați să producă. În plus, mediul românesc de afaceri este decimat cu ajutorul a tot felul de legi care, în loc să-l stimuleze, mai mult îl împiedică. În prezent, în România nu sunt la putere cei ce pot produce plus valoare autentic românească, ci paraziții de bugetari ce produc plus cantitate de hârțoage. Mai mult, cei mai parazitari sunt bugetarii ce poluează cu prezența lor fizică posturile pe care le dețin în ministere. Aceștia au dezvoltat un abil sistem al legalizării șpăgii, numită oficial comision sau, după caz, consultanță de specialitate. Astfel, mulți funcționari,din diferite ministere din București, au reușit să strângă, oficial, sume de bani ce pot asigura o existență liniștită și urmașilor. Din unele surse se pare că șpaga pentru un ministru se ridică la sute de mii de dolari, 6n unele cazuri chiar pînă la o jumătate de milion de dolari.

Conform site-ului “Realitatea.net”, încă un colos românesc a fost vândut străinilor. Cea mai mare termocentrală din vestul țării, Complexul Energetic Hunedoara, a fost vândută cu peste 91 de milioane de euro unei companii din Irak, care a fost și singurul ofertant de altfel. Tranzacția s-a efectuat în două tranșe, iar prima dată irakienii au dat un avans de 10 milioane de euro în luna august. Unul dintre administratorii termocentralei susține că aceasta va trece printr-un proces amplu de dezvoltare ce implică investiții de peste 1 miliard de euro și o producție de aproape 1.300 de megawatti.

În calitate de acționar, Ministerul Energiei a impus o serie de condiții irakienilor ca până în 2026 să finalizeze modernizarea. Potrivit unor surse, compania Mass Global Energy Rom a grupului irakian își are sediul în Insulele Cayman, un mare paradis fiscal, și ar fi fost înființată special doar pentru această achiziție.

Totuși, ar fi necesară o întrebare: până cînd miniștri noștri vor tot continua să vândă pe bucățele ceea ce deține România? Oare chiar nu se pot găsi bani pentru a retehnologiza obiectivele industriale românești, fără a mai apela la străini? Se strâng sume imense din taxele și impozitele ce sufocă românii. Unde se duc acești bani? Oare chiar nu pot fi luați la întrebări miniștri Economiei și Finanțelor? Oare chiar nu se vrea să se pună capăt vânzării României, pe bucățele? Până cînd vor mai sta românii pasivi? Până nu vor mai avea o țară a lor? De ce nu se face referendum sau consultarea publică înainte ca un ministru să aibă neobrăzarea să ne tot vândă țara? Vânzarea pe bucăți a țării nu înseamnă că avem miniștri deștepți.