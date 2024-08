SORANA CÎRSTEA NU SE VA PUTEA LUPTA PENTRU PREMIILE URIAȘE DE LA US OPEN 2024

La US Open, ediția din acest an, a fost majorat fondul de premiere cu 15 la sută, acum fiind de 75 de milioane de dolari.

E cea mai mare sumă alocată unui turneu de tenis, potrivit celor de la Asociaţia de Tenis din Statele Unite (USTA), anunță prosport.ro. Astfel, cei care câștigă, la simpul masculin și feminin, vor primi câte 3.6 milioane de dolari cu 20 la sută mai mult ca ediția de anul trecut.

Jucătorii care pierd din primul tur vor primi 100.000 de dolari, o creştere cu 23 la sută faţă de 2023. Cei care ajung în runda finală de calificări încasează 52.000 de dolari, creșterea fiind de 16 la sută, scrie prosport.ro.

La această ediție a US Open nu participă SImona Halep, accidentată, dar nici Sorana Cîrstea, sportiva din România care se situează cel mai bine în clasamentul WTA. La US Open, în 2022, Simona Halep evolua cu Daria Snigur și pierdea partida, după care a apărut cazul de dopaj. „Sper să fiu bine. Orice e în calcul. Sunt aptă mental să joc, îmi doresc, dar vreau să fiu bine și fizic” spunea recent Halep despre US Open 2024.

În 2023, Sorana Cîrstea a ajuns în sferturi la US Open, unde a pierdut în fața Karolinei Muchova. „Un meci dificil, Karolina a jucat foarte bine. Din celelalte întâlniri, acum cred că a produs cel mai bun tenis. Cred că scorul este destul de dur pentru ceea ce s-a jucat, am avut foarte multe mingi de break în primul set, foarte multe oportunități pe care nu le-am fructificat. La 3-0 un game lung, apoi la 4-0, 40-15 pe serviciul meu, cred eu că dacă acolo intram din nou în joc, să fac un 3-2, probabil că lucrurile ar fi stat altfel, dar per total în seara asta cred că a jucat mai bine decât mine, merită victoria și a reușit să vină cu soluții la toate planurile mele și, din nou, un meci nu atât de dur cum o spune scorul” spunea Sorana Cîrstea, după 0-6, 3-6 cu Muchova.