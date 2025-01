Schemă de finanțare de 150 de milioane de euro pentru investiții capacități de stocare a energiei

Ministerul Energiei lansează o nouă schemă de finanțare din Fondul pentru Modernizare, pentru investiții în capacități de stocare a energiei electrice (baterii). Programul se adresează operatorilor economici din România – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, mari companii, inclusiv întreprinderi nou înființate și regii autonome iar proiectele eligibile trebuie să vizeze construirea de noi capacități de stocare a energiei obținute din surse regenerabile.

Bugetul total alocat acestei scheme de ajutor de stat este echivalentul a 150 de milioane de euro, bani nerambursabili proveniți din Fondul pentru Modernizare.

“Deviza noastră la Ministerul Energiei rămâne neschimbată: investiții, investiții, investiții. Fiecare proiect de investiții, fiecare MW în plus în sistemul energetic național înseamnă șansa României de a avea facturi mai mici pentru români și companiile românești. Mai mult, toate acestea ne vor aduce mai aproape de obiectivul zero: independența energetică a țării, eliminarea importurilor și transformarea României într-un mare producător la nivel european. E vorba de securitatea și bunăstarea românilor, dar și de responsabilitatea noastră la nivel european: eliminarea șantajului energetic al Moscovei și a dependenței de resursele rusești. Am semnat deja contracte de 80 milioane EUR prin PNRR pentru capacități de stocare, am lansat apeluri de 150 milioane EUR pentru baterii behind the meter și pregătim alte 150 milioane EUR pentru baterii standalone, toate fondurile venind din Fondul pentru Modernizare. În doi ani, vrem să atingem 1000 MW capacitate de stocare”- a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe acest subiect.