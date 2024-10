Obține mai multe interviuri cu un CV perfect! Vezi cum te ajută CV-Online.ro să reușești

Esti pregatit sa iti duci cariera la urmatorul nivel? CV-Online.ro iti ofera toate resursele necesare pentru a te prezenta impecabil in fata angajatorilor. De la CV-uri personalizate la optimizari LinkedIn si scrisori de intentie puternice, suntem aici sa te ajutam sa iti pui in valoare abilitatile. Descopera cum poti atrage atentia recrutorilor cu ajutorul produselor noastre profesionale!

Stii care e diferenta dintre cei care CAUTA jobul perfect si cei care il GASESC?

Expertiza profesioniștilor și sfaturile bine-țintite din regie, date în mod relevant pentru fiecare candidat în parte. La CV-Online avem 3 servicii cheie pentru orice nivel de carieră și pentru orice categorie de așteptări, pentru a face găsirea unui loc de muncă mai rapidă și mai eficientă Desigur, cel mai probabil poți găsi singur un loc de muncă adecvat. Dar dacă ai putea găsi unul cu mult mai bun din toate punctele de vedere?

La CV-Online.ro, oferim servicii personalizate de redactare a CV-ului care să reflecte în mod fidel abilitățile tale. Află cum colaborarea cu experții noștri îți poate crește șansele de angajare.

Am creat CV-online.ro pentru a aduna la un loc expertiza noastră în domeniu. Serviciile pe care le oferim se grupează în 3 mari categorii, de la elementara scriere sau optimizare a CV-ului, la realizarea profilului de Linkedin, la servicii de coaching, consiliere în carieră și pregătire pentru interviu. Fiecare poate apela cu încredere, în funcție de nevoile pe care le are și de nivelul de carieră vizat.

CV-Online.ro – 3 servicii cheie care îți aduc jobul dorit

Redactarea unui CV eficient necesita experienta si cunostinte despre tendintele pietei muncii. Fie ca iti doresti o schimbare in cariera sau aplici pentru un nou job, CV-Online.ro iti ofera sprijinul necesar pentru a crea un document care sa evidentieze realizarile tale intr-un mod atragator. Te vom ajuta sa eviti greselile comune si sa optimizezi continutul pentru a capta atentia recrutorilor.



Pasul 1 – Scriere si optimizare de CV

Totul incepe de la CV. Este cel mai important document atunci cand esti in cautarea unui loc de munca, deoarece ii ofera potentialului angajator toate informatiile de care are nevoie despre tine, in mod relevant. Unii angajatori sunt interesati de un anumit nivel de educatie, altii vor experienta, in timp ce unii vor strict rezultatele inregistrate si expertiza dovedita in domeniu. CV-ul tau ofera astfel de informatii?

Iata cum poti beneficia de pe urma unui CV realizat in mod profesionist:

Evidentierea experientei si abilitatilor reale si relevante pentru jobul la care aplici, astfel incat sa ajungi imediat pe lista scurta de candidati de interes pentru angajator.

CV realizat prin includerea cuvintelor cheie relevante pentru angajatorii si recrutorii care lucreaza cu sisteme digitale ATS (Applicant Tracking Systems) – sunt folosite cu precadere de catre companiile mari care proceseaza un numar mare de CV-uri pentru fiecare deschidere.

Un CV profesionist poate face diferența între a fi chemat la interviu sau a fi ignorat.

Experienta din domeniul recrutarii ne invata ce format si structura este preferata de recrutorii din toate domeniile de activitate.

In calitate de recrutori, stim ce cauta companiile pentru fiecare tip de job. Vom identifica aceste aspecte in cazul tau si ne vom asigura ca acest lucru se vede si in CV prin definirea corecta a unei imagini profesionale.

Cu ajutorul unei evaluari temeinice a parcursului tau profesional, te putem sfatui sa aplici pentru joburi pe care poate nu le-ai fi luat in considerare, dar pentru care esti la fel de potrivit.

Indiferent ca scriem CV-ul de la zero sau il optimizam, acest document cu rol de deschizator de usi va arata impecabil si iti va dubla sansele de a ajunge la interviuri, unde poti convinge chiar tu ca esti cel mai potrivit pentru job.



Pasul 2 – Realizare de profil Linkedin complet si personalizat

Urmatorul pas in cariera consta in a fi recunoscut de catre o comunitate de profesionisti ca un expert in domeniul in care activezi, prin optmizarea Profilului de Linkedin. Prezenta ta pe cea mai mare retea profesionala trebuie bifata atunci cand ai in vizor joburi mai bune.

Astfel, cu un profil Linkedin optimizat, poti:

Aplica la joburi postate exclusiv in retea si pentru care se cauta doar persoane cu un anumit profil. Atentie! Unii angajatori se rezuma la a posta aceste joburi DOAR pe Linkedin, motiv pentru care este ideal sa ai profilul updatat pentru a putea candida.

Intra in legatura cu persoane de la companiile vizate pentru a crea conexiuni si deschideri utile atunci cand doresti sa obtii in loc de munca acolo. Te poti conecta chiar cu un viitor sef pe care il poti impresiona direct cu un profil bine realizat.

Sa te conectezi cu recrutori pentru a avea acces la si mai multe oportunitati noi. Uneori, acestea pot veni intr-un moment in care nici macar nu esti in cautarea unui job nou. Este bine sa ramai vizibil pe piata.

Face freelancing pentru un numar de colaboratori sau clienti.

O cariera este ca un lucru viu care trebuie ingrijit si intretinut cu joburile potrivite si conexiunile care te vor aduce mai aproape de noi oportunitati de crestere. Profilul de Linkedin este esential in acest sens.



Pasul 3 – consiliere in cariera, coaching si pregatire pentru interviu

Aceste servicii sunt potrivite pentru cariere la inceput de drum, pentru care candidatii doresc sa aiba un parcurs cat mai corect, sau pentru cariere deja construite cu mult efort si dedicare, dar care au ajuns intr-un impas din lipsa oportunitatilor noi si a claritatii in privinta viitorului.

Un coach de cariera te poate ajuta:

Sa gasesti, in sfarsit acel job pe care il stii perfect pentru tine, dar numai nu dai de el.

Sa avansezi in domeniul vizat. Uneori un blocaj se datoreaza unei prezentari a experientei sub cerintele pietei.

Ai incercat deja cateva domenii si nimic nu se simte potrivit. Poate exista variante de joburi combinate sau ceva deosebit de care doar un expert ar sti.

Interviurile sunt situatii stresante pe care nu reusesti sa le depasesti singur. Ai nevoie de ajutor in a-ti administra emotiile mai bine.

Jobul ideal pentru tine exista! Dar trebuie sa lasi specialistii sa te ajute sa-l gasesti. La CV-Online avem servicii diferite pentru nevoi diferite, dar, la finalul zilei, nu facem decat un lucru. Ajutam oameni cu pregatirea potrivita sa gaseasca joburile care le vor aduce implinirea profesionala si veniturile pe care le doresc.

Beneficiile colaborarii cu un coach de cariera

Atunci cand simti ca piata muncii nu mai are nimic sa iti ofere si zici ca nu poti schimba piata, contextul sau chiar industria, este momentul sa te schimbi pe tine. Mai exact, abordarea si prezentarea a ceea ce stii deja foarte bine sa faci. Si nu, nu va trebui sa faci asta singur… daca apelezi la un consultant in cariera cu experienta intr-un numar mare de domenii separate si interconectate.

In mod atipic, voi introduce in acest material un element personal si cat se poate de recognoscibil pentru toti cei interesati sa citeasca mai departe: sentimentul ca ai facut deja tot, ca nu ai loc sa te misti in nici o directie si ca esti lipsit de oportunitati si de speranta. Hai sa iti arat de ce nu este asa.

In 2013, am lucrat cu o persoana care avusese un inceput stralucit de cariera in vanzari. Vorbim de o persoana placuta, empatica, flexibila in relatia cu interlocutorul, adaptabila. Pe scurt, avea toate calitatile necesare pentru postul ocupat. Din motive personale, a facut o pauza in cariera de 2-3 ani, iar apoi a reusit sa se angajeze ca vanzator intr-un chiosc mic dintr-un mall. Nemultumirile erau nenumarate: salariu, program, deschidere pentru alte oportunitati din aceasta pozitie, relatia cu angajatorul, raspunderi suplimentare.

Atunci cand l-am intrebat daca vrea sa gasim ceva mai pe masura capacitatilor sale, m-a intrebat cu o uimire sincera:

„EXISTA ASA CEVA?”

In calitate de consultant de cariera, acesta a fost unul dintre acele momente de revelatie cand iti dai seama ca esti exact acolo unde trebuie, pentru cine trebuie. Sa tragem, deci, prima concluzie.



1. Ai nevoie de un consultant de cariera ca sa te scoata de pe un drum inchis.

Gandeste-te la piata muncii ca la un labirint pe care fiecare candidat il vede din interior. Fiecare angajator construieste propriile drumuri, cotituri, niveluri. De la nivelul candidatului, deciziile se iau fara ca acesta sa aiba informatia completa despre cum arata drumul pe care l-a ales.

Dar un consultant de cariera stie. Este o persoana care vede labirintul de sus si care stie incotro este iesirea sau drumul care va duce la urmatorul nivel. Mai mult, experienta in domeniu si faptul ca probabil a lucrat deja cu unele dintre cele mai mari companii, face ca un consultant n cariera sa stie care sunt angajatorii care ofera loc sa urci.



2. Ai nevoie de un consultant de cariera care sa te evalueze corect in functie de ceea ce oferi si cerintele pietei la care te raportezi.

Consultantul de cariera nu vede doar labirintul de sus, dar vede si ce abilitati ai tu pentru a-l naviga si ajunge mai departe. De foarte multe ori, candidatii se sub sau supraevalueaza si nu isi pot da seama in mod realist daca sunt potriviti pentru un anumit parcurs in cariera.

Spre deosebire de candidat care a afla muncind pe o anumita pozitie de presupune acest lucru, consultantul in cariera stie deja ce abilitati sunt cu adevarat necesare, dincolo de ce suna impresionant in fisa postului.

3. Ai nevoie de un consultant de cariera care sa iti spuna cand este momentul potrivit pentru a candida pentru anumite pozitii.

Daca aplici la o companie intr-un moment in care esti nepregatit, s-ar putea sa iti ratezi sansa de a lucra acolo la momentul potrivit. Astfel, un interviu ratat deoarece nu era momentul pentru o asemenea aplicare, poate periclita sansele viitoare in anumite domenii si de la un nivel in sus.

Cine poate face o asemenea evaluare a unui candidat? Recrutorul care s-ar putea sa il considere nepotrivit pentru un job si consultantul in cariera care s-ar putea sa il orienteze spre o pozitie pe care are sanse mai mari sa o ocupe acum. Ulterior acumularii de experienta si a finisarii abilitatilor, acea pozitie devine mult mai accesibila.



4. Ai nevoie de un consultant de cariera care sa iti spuna exact in ce moment al carierei tale te afli, cat de departe poti ajunge in baza experientei acumulate si ce potential exista.

Parcursul unei persoane in propria cariera nu este identic cu a altcuiva din cadrul aceleiasi companii sau cu aceeasi pregatire. Fiecare drum este unic in primul rand prin potentialul lui. Exista candidati care maximizeaza acest potential si unii care il rateaza complet. Faptul ca un alt angajat a promovat pe o anumita pozitie nu inseamna ca si tu o vei face. Joburile nu sunt ca o banda rulanta unde este garantat ca daca ramai intr-un loc, vei ajunge, inevitabil mai sus. Cele mai multe experiente profesionale raman liniare.

In calitate de consultant de cariera iti pot spune asa: daca angajatul nu doreste mai mult de la locul de munca, nu vrea oricum sa creasca in pozitie sau ceea ce poate oferi, o evolutie liniara este potrivita. Exista multe persoane care decid ca un anumit nivel este cel potrivit pentru a le asigura echilibrul dintre viata personala si cea profesionala. Insa, este pacat daca un angajat acumuleaza cunostinte si abilitati care ii depasesc cu mult pozitia, isi doreste, dar nu reuseste sa ajunga la un nivel superior in cariera. In acest context, consultantul de cariera devine indispensabil in recunoasterea potentialului si in a gasi locul potrivit pentru acest angajat.



5. Ai nevoie de un consultant de cariera atunci cand nu vrei sa mergi mai sus, ci la stanga sau la dreapta.

Diferenta dintre a cere sfatul unui prieten si a discuta cu un consultant, sta in faptul ca prietenul va vedea doar o ascensiune ca fiind benefica pentru tine, pe cand un consultant stie sa vada lucrurile in mai multe dimensiuni. Uneori, abilitatile tale pot fi mai apreciate intr-un domeniu conex, unde pe o pozitie de acelasi nivel ca pana acum sa ai un job cu un salariu mai bun. Acestea sunt acele situatii pe care cei mai multi angajat le considera mituri urbane sau noroc pur pentru cel care avea o anumita pregatire, dar a ajuns sa isi foloseasca cunostintele intr-un domeniu complet diferit.

Noi stim ca acest lucru nu tine de noroc. Ci de cat de bine conectat la piata muncii, la cerere si oferta, si la cat de creativ este consultantul la care apelezi.



6. Mai ales, ai nevoie de un consultant de cariera atunci cand nu mai vrei sa te dai jos din pat dimineata.

Nu toata lumea isi uraste locul de munca. Nu toata lumea uraste ziua de luni si traieste pentru zilele de weekend. Cel putin nu persoanele care au apelat la un consultant de cariera. Doar pentru ca tu nu mai vezi nimic care sa te entuziasmeze la domeniul in care lucrezi, nu inseamna ca nu exista nimic. Poate cel mai interesant motiv pentru care merita sa te consulti cu un expert sta in redescoperirea dorintei de a realiza ceva. Acest sentiment se mai pierde pe parcurs, mai ales pentru persoane care sunt intr-o industrie de mult timp. Sau pentru persoane care au avut doar experiente nesatisfacatoare. Este suficient sa gasesti o data un loc de munca bun pentru a-si reaprinde interesul pentru propria cariera.

Sa ne intoarcem acum la consultantul nostru de vanzari care considera ca nu in 2013 nu mai existau alte joburi in vanzari in afara de acel chiosc din mall. Stiu ca puteai sa ii spui si tu de la inceput ca, da, evident ca exista nenumarate joburi in vanzari, cu diverse tipuri de contracte, pentru diverse companii. Dar eu mai stiu ca poti sa ajungi intr-o situatie in care sa nu mai vezi oportunitatile reale si avantajoase.

In mod evident, era supracalificat pentru acel post si nu era intr-o companie cu o structura care sa ii permita sa avanseze. Am stabilit impreuna nivelul real al experientei si al cunostintelor acumulate, precum si modul potrivit pentru a introduce in discutia cu angajatorul acea pauza de 3 ani pe care el o considera ca fiind daunatoare CV-ului. Am vizat impreuna o serie de joburi la un nivel mult mai potrivit nivelului sau, accesibile lui in acel moment. Aceste joburi aveau si avantajul de a-i dezvolta noi abilitati. Dupa o perioada prestabilita, cu un CV imbunatatit de unul dintre aceste joburi si cu noi abilitati, s-au deschis noi oportunitati.

Ai nevoie de un consultant in cariera care sa iti spuna, in primul rand, ca da, exista jobul perfect. Iata cum ajungi la el!

Sunt coach de cariera cu peste 10 ani de pregatire in consiliere in cariera si coaching. Lucrez zi de zi sedinte de coaching, consiliere in cariera si optimizare si redactare de CV si profil de Linkedin. Imi sprijin clientii sa atinga obiective profesionale inalte. Am dobandit expertiza internationala prin certificarea CIPD (Managementul resurselor umane), prin formari in coaching, consiliere in cariera (programul GCDF) si schimbare de obiceiuri.

Mi-am petrecut: 20 de ani in domeniul recrutarii si resurselor umane, iar de 3 ani activez in agentia de recrutare Effective Human Resources. In ultimii 4 ani in consiliere in cariera si redactare CV-uri si Profil Linkedin pentru Romania si UK.

Serviciile pe care le ofer sunt:

Coaching de cariera

Pregatire pentru interviu

Optimizare si redactare CV

Strategii dezvoltare cariera

Coaching pentru redactare CV

Impresariere clienti

Experienta de colaborare cu platfome de redactare si optimizare de CV internationale ma ajuta pentru a sustine candidatii care aleg sa aplice pentru joburi in mediul international.