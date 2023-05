NICIUN DÂMBOVIȚEAN ANTRENOR LA LOTURILE NAȚIONALE DE BASCHET

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a sedintei desfasurata la sediul FRB in data de 16.05.2023, cu prezenta a 13 membri:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Planul Operational de Activitati FRB realizat in baza Strategiei FRB pentru perioada 2023-2032 si in conformitate cu analiza din programul FIBA PLUS. Au fost demarate deja programe de mentorat cu Pini Gershon (pentru antrenori), Miodrag Licina (pentru arbitri) si Leo Mario (pentru marketing on-line).

2. Se aproba cu unanimitate de voturi participarea a 30 de sportivi si 15 antrenori la campul international de pregatire U13/U14 organizat de Nenad Trunic, lector FIBA la nivel juvenil.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi infiintarea Comisiei de Finante FRB, care va prezenta Consiliului Director rapoarte trimestriale.

4. Se aproba cu unanimitate de voturi includerea in Planul de actiuni FRB pe 2023 a participarii la Jocurile Mondiale Scolare, 19-29 august, Brazilia.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea presedintelui FRB, doamna Emilia-Carmen Tocala, pentru Adunarea Generala de Alegeri de la FIBA-Europe, urmand sa consulte membrii Consiliului Director in data de 18.05.2023. Presedintele FRB, doamna Emilia-Carmen Tocala, candideaza pentru functia de membru in FIBA Europe Board.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi componentele staff-urilor tehnice pentru loturi nationale ale Romaniei, cu precizarea ca va fi realizat si un mentorat cu Pini Gershon:

Lotul national Universitar Feminin – Dan Calancea (principal); Alina Serban (secund)

Lotul national Francofonie, Feminin – Iannis Koukos (principal); Florin Covaciu (secund); Alexandra Uiuiu (scouting); Maria Motorga (sef delegatie)

Lotul national U18, Masculin – Ciprian Enache (principal) si Alexandru Gliga (secund). Vor fi reevaluati in programul de mentorat cu Pini Gershon.

Lotul national U18, feminin – Loredana Ion (principal). Propunerea pentru secund – Ionel Ivan – va fi discutata cu mentorul Pini Gershon, deoarece Ionel Ivan este cooptat si in staff-ul de la U16 masculin.

Lotul national U16, feminin – Carmin Popa (principal); Radu Alexandru (secund); Volha Tamirgeanu (secund).

Lotul national U16, masculin – Claudiu Fometescu (director tehnic); Emmanouil Papamakarios (principal); Ionel Ivan (secund)

In plus, se aproba cu unanimitate de voturi ca planurile de pregatire pentru echipele nationale ale Romaniei sa fie analizate de Colegiul Central al Antrenorilor.

Pentru Lotul national de seniori – se asteapta analiza si propuneri din partea CCA.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi planul de infiintare si activitate al Academiei Nationale de Baschet, sucursala Bucuresti. Managerul Academiei din Bucuresti este domnul Liviu Puicu, secretar general-adjunct FRB.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi Programul “Sa crestem sanatos prin Baschet”, editia 2, si finantarea proiectelor de catre FRB, cu aplicare de proiecte pe regiuni/sucursale FRB (din septembrie 2023), cu patru luni de implementare si cu finantare FRB de 20.000 lei/proiect.

9. In cazul grilei de formare a sportivei Mihaela Panait – se aproba cu unanimitate de voturi ca litigiul sa fie trimis spre judecata la Comisia de Solutionare a Litigiilor.

10. In cazul sportivului Rauta Sasha Catalin – Consiliul Director constata, in baza informarii Departamentului de Competitii, ca sportivul are un sezon complet ca jucator legitimat la ABC Leii Bucuresti. In cazul unui transfer al acestuia, se va aplica regulamentul. Totodata, in notificarea primita de FRB se constata: cluburile ASC Leii si Magis Champions nu sunt structuri afiliate la FRB. In plus, la data discutiilor din Consiliul Director, la Departamentul de Competitii FRB nu era inregistrata o cerere de transfer pentru sportivul Rauta Catalin.