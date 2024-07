NAȚIONALA DE FOTBAL FEMININ ȘI-A AFLAT ADVERSARELE DIN PLAY-OFF-UL PENTRU EURO 2025

România va întâlni Polonia în prima rundă a play-off-ului pentru calificarea la Campionatul European din 2025.

Azi, 19 iulie, la Casa fotbalului european de la Nyon a avut loc tragerea la sorți pentru play-off-ul de calificare la Campionatul European de Fotbal Feminin de anul viitor, organizat în Elveția!

Selecționata noastră va întâlni Polonia în prima rundă a play-off-ului, meciurile fiind programate pe 25 și 29 octombrie. Fetele noastre vor disputa primul meci pe teren propriu.

Dacă se vor califica, fetele pregătite de Massimo Pedrazzini vor înfrunta câștigătoarea dintre Slovenia și Austria! A doua rundă este programată să se desfășoare între 25 noiembrie – 3 decembrie 2024!

PROGRAMUL COMPLET AL PLAY-OFF-ULUI

RUNDA 1

România – Polonia

Grecia – Belgia

Muntenegru – Finlanda

Georgia – Irlanda

Slovenia – Austria

Luxemburg – Suedia

Belarus – Cehia

Albania – Norvegia

Azerbaidjan – Portugalia

Ungaria – Scoția

Turcia – Ucraina

Slovacia – Țara Galilor

Croația – Irlanda de Nord

Bosnia Herțegovina – Serbia

RUNDA 2

România – Polonia vs. Slovenia – Austria

Azerbaidjan – Portugalia vs. Belarus – Cehia

Ungaria – Scoția vs. Muntenegru – Finlanda

Turcia – Ucraina vs. Grecia – Belgia

Slovacia – Țara Galilor vs. Georgia – Irlanda

Croația – Irlanda de Nord vs Albania – Norvegia

Bosnia Herțegovina – Serbia vs. Luxemburg – Suedia