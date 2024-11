MARIN VĂTAVU, MULȚUMIT DUPĂ SUCCESUL CHINDIEI

La puține minute după succesul înregistrat în meciul cu CSC Dumbrăvița, Marin Vătavu, antrenorul Chindiei a intrat în direct la Metropola tv și a oferit un scurt interviu în care a vorbit despre meciul din weekend-ul trecut:

”Știam că întâlnim o echipă, Dumbrăvița, care cred că a luat două goluri în toate deplasările, știam că se apără bine în zona 1, zona 2 și pleacă pe contraatac. Noi am reușit să dăm gol repede și ne-am făcut meciul din ce în ce mai ușor. După pauză am mai marcat de două ori și am ratat și alte ocazii. Ușor-ușor vrem să producem un joc cât mai bun și să aducem cât mai multe puncte. Acesta este scopul nostru, sperăm să și reușim. Când dăm și goluri, dar… cred că am și luat mai multe goluri am luat în deplasări. Sperăm să înscriem cât mai mult.

Suporterii sunt un pic supărați după rezultatele care au fost până acum. Noi, prin jocul nostru și prin rezultatele care vrem să le obținem, vrem să-i aducem cât mai repede la stadion și aportul publicului este important pentru noi. Ne așteaptă un meci dificil cu CSA Steaua, dar eu zic că noi arătăm din ce în ce mai bine. Suntem încrezători că vom face un joc bun”.