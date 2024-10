MARIN VĂTAVU, DUPĂ SUCCESUL CU VIITORUL PANDURII TG. JIU: „SUNT BUCUROS CĂ NU AM PRIMIT GOL”

Chindia Târgoviște a obținut, în etapa a 8-a, cea mai categorică victorie din actualul sezon de Liga 2, ediția 2024-2025. Totodată, a fost cel de-al treilea succes stagional, după cele bifate la limită, 2-1 pe teren propriu cu CSC Șelimbăr și 1-0 la Unirea Ungheni, în etapale 3-4.

Fosta prim-divizionară în urmă cu două sezoane a învins ultima clasată Viitorul Pandurii Târgu Jiu cu scorul de 3-0, echipă care venea după umilința cu 0-7 de la Metaloglobus București, scrie liga2.prosport.ro.

Chindia a profitat din plin de haosul din tabăra gorjenilor și la pauza meciului desfășurat la Drobeta Turnu Severin, în județul Mehedinți, avea deja 2-0, după golurile lui Ivan Pesic (19) și Daniel Florea (37). În prelungirile partidei, mai exact în minutul 90+6, Ionatan Dogănoiu a dus scorul la 3-0, spre indiferența celor doar 31 de severineni prezenți în tribune, la meciul disputat pe Municipalul de la malul Dunării.

La finalul partidei, antrenorul Marian Vătavu a declarat că echipa sa speră să lege din nou victoriile, mai ales că întâlnește etapa viitoare nou-promovata AFC Câmplulung Muscel, o altă echipă de subsolul clasamentului. Nu știe dacă va conta pe Roberto Romeo, grav accidentat de Cîniparu în minutul 10.

”Am câștigat cu 3-0, după o primă repriză bună, în care ne-am mai creat ocazii. În partea a doua am încercat să conservăm rezultatul și am mai înscris pe final. Ofensiv nu am prea stat bine în partea a doua, dar sunt bucuros că nu am primit gol. Sper ca Romeo să fie bine. Are o entorsă și sper să-și revină până la meciul următor. Nu va fi ușor cu FC Câmpulung, dar după acest scor de la Severin sper să ne mai revenim și să acumulăm în continuare puncte”, a declarat Vătavu, pentru Liga2.ro, la finalul partidei de la Severin.

Cu 9 puncte acumulate în primele opt meciuri ale acestui sezon de Liga 2, Chindia ocupă locul 16 în clasament, la fel cum au și nou-promovata Metalul Buzău și pretențioasa Campionii FC Argeș, ambele stând ceva mai bine la golaveraj, 12-11 și 6-6 față de 9-11.

”Vreau o clasare cât mai sus, în primele 10-12 locuri. Nu putem vorbi momentan de play-off. O luăm pas cu pas și vedem în iarnă pe ce loc intrăm și apoi stabilim ce facem în pauza de iarnă”, a mai spus Vătavu pentru liga2.prosport.ro.

În etapa următoare, a 9-a a sezonului regular, Chindia are meci acasă, la Târgoviște, sâmbătă, de la ora 11:00, cu AFC Câmpulung Muscel, clasată pe locul 20, cu 6 puncte. Echipa argeșeană are un nou antrenor de două etape, însă în ambele meciuri a pierdut.