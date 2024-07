Luna viitoare începe distribuirea cardurilor sociale

Începând de luna viitoare, dâmbovițenii cu venituri sub 2.000 de lei pe lună vor primi carduri sociale în valoare de 250 de lei la fiecare două luni. Aceste carduri pot fi folosite pentru a cumpăra alimente și pentru a beneficia de mese calde. De menționat că suma de pe card va fi valabilă timp de un an.

Guvernul Marcel Ciolacu a alocat deja sumele necesare programului, astfel încât sprijinirea persoanelor cu venituri mici să se deruleze fără sincope.



Beneficiarii sunt pensionarii cu venituri de până în 2.000 de lei; persoanele cu dizabilități grave sau medii, cu venituri sub 2.000 de lei; familiile cu cel puțin 2 copii și venituri sub 675 de lei pe membru;

familiile monoparentale cu venituri sub 675 de lei pe membru; persoanele care primesc ajutor de incluziune; persoanele fără adăpost. La nivel național, peste 2,5 milioane de persoane vor beneficia de acest program.