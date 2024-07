ÎNSCRIERILE ÎN LNFB SE FAC PÂNĂ LA 1 AUGUST

Conform deciziilor Consiliului Director al Federației Române de Baschet din 12.07.2024, comunicăm cluburilor interesate următoarele:

Liga Națională de Baschet Feminin 2024-2025

– inscrierea in LNBF se prelungeste pana in data de 01 august 2024;

– cluburile inscrise in LNBF au obligatia sa se inscrie si in Cupa Federatiei – termen pana indata de 15 august 2024 (taxa de inscriere 1000 lei); turneul/turneele si Turneul Final se vor juca in luna septembrie 2024; se vor acorda premii in bani

Liga 1 de Baschet Masculin

– cluburile din L1BM se pot inscrie pana pe 01 august in Cupa României la Baschet Masculin

– turul/tururile preliminarii se vor desfășura în luna septembrie