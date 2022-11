ÎNCEPE CUPA EDU DE BASCHET PENTRU ECHIPELE DE LICEU

Cea mai mare competitie locala de baschet inter-licee revine anul acesta in forta, cea de-a treia editie a CUPEI EDU 2022 adunand la start nu mai putin de 24 de licee din Bucuresti si zonele limitrofe, toate pregatite si dornice sa dea totul pe teren in cursa pentru marele trofeu.

In premiera, ca parte a evenimentului „CUPA EDU 2022”, anul acesta va debuta si competitia CUPA EDU 3×3 CHALLENGE adresata liceenilor, la prima editie urmand sa se confrunte doar selectionatele feminine din 12 licee din Bucuresti si Ilfov, intrecerile urmand sa fie gazduite in data de 11 decembrie de Arena de Baschet din Bdul. Basarabia, nr. 39.

Competitia baschetbalistica dedicata liceenilor CUPA EDU 2022 este organizata de Asociatia Praxis Edu si se va derula in perioada 21 noiembrie – 18 decembrie 2022. Intrecerea va debuta in data de 21 Noiembrie iar liceenii se vor confrunta in prima faza in meciuri eliminatorii sustinute in salile a nu mai putin de 7 licee diferite din Bucuresti si Ilfov iar finalele sunt programate sa se desfasoare duminica, 18 Decembrie, in Arena ROMSILVA-STIINTA din Soseaua Petricani, Nr. 9A, Sector 2, de la ora 12:00. Spectacolul dintre finale va fi asigurat de trupa CHALLENGE ARTS si de o reprezentatie speciala a Dianei Caldararu.

„Este una dintre cele mai mari competitii private organizate in Bucuresti in parteneriat cu I.S.M.B. in ultimii 15 ani. Este binevenita, contribuie la o viata scolara sanatoasa si promoveaza realizarea activitatilor sportive in rândul elevilor, cu toate beneficiile ce decurg de aici, atat cele de pe plan fizic, cat si educativ”, a mentionat Laurentiu Oprea, Inspector Scolar din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

Partenerii principali ai evenimentului sunt Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, Federatia Romana de Baschet, Asociatia Municipala de Baschet Bucuresti, Federatia Sportului Scolar si Universitar, Clubul Sportiv Universitar „Stiinta” Bucuresti. Sponsorul principal este ROMGAZ SA. Alti sponsori si parteneri sunt Goodeats (delivered by Hotel CAPITAL PLAZA), ONE UNITED PROPERTIES, Agrovet S.A., UNDER ARMOUR, DECATHLON.