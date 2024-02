În lupta pentru viață,  o fetiță de numai doi ani, din Potlogi, are mare nevoie de ajutor!

Caz medical cutremurător la Potlogi, unde Anais, o fetiță de aproape 2 ani și jumătate, a trecut prin încercări greu de suportat chiar și pentru un adult: interminabile investigații medicale, chimioterapie, radioterapie și o intervenție chirurgicală majoră pentru eliminarea unei tumori maligne de 1,5 kg, localizată pe unul dintre rinichi.

Acum fetița are nevoie urgent, de un transplant de rinichi, pe care îl poate face în Turcia, acolo unde a fost înscrisă pe lista de așteptare. A rămas nerezolvată problema costurilor intervenției, estimate la 10.000 de euro, bani pe care familia nu îi are. Soții Ciobănică mai au încă trei copii: Alberto, de 13 ani, David – 10 ani și Larisa, în vârstă de 6 ani. David are, la rândul său, un chist cerebral pe care familia nu mai are posibilități să-l investigheze, deși și el are nevoie de tratament și ajutor.

În încercarea disperată de a strânge banii necesari, a fost deschis contul pentru donații: RO74CECEC001946426548911, pe numele mamei, Ciobănică Alina Georgiana.

Nici administrația publică din Potlogi, nici comunitatea locală, nu au rămas nepăsătoare vizavi de suferința acestui copil:

„Referitor la acest caz, sunt în măsură să vă precizez că familia a depus documentele medicale la sfârșitul lunii decembrie și cu maximă celeritate la Primăria Potlogi au fost întocmite documentele necesare, pentru a putea primi indemnizație inclusiv pentru luna ianuarie 2024. Acum, în aceste zile, când aprobăm bugetul, noi având 27 de indemnizații și 31 de angajați însoțițori, așteptăm actele necesare pentru a face și angajarea. De asemenea, am luat legătura cu colegii mei de la asistență socială, să încercăm un demers pentru a asigura un ajutor suplimentar prin AJPIS Dâmbovița, ca să venim în sprijinul acestui copil în suferință.

Noi am avut întotdeauna o deschidere pentru cazurile acestea sociale extreme. Repet, situația este monitorizată cu mare atenție și asigur că acest copil va beneficia de tot sprijinul nostru , al primăriei și zic eu și al comunității. Spun eu că putem strânge rândurile, să ajutăm această fetiță să fie tratată corespunzător din punct de vedere medical”– ne-a spus Viorel Drăghici, viceprimarul cu atribuții de primar al Comunei Potlogi.