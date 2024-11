ILIE TORCICĂ, MEDALIE LA CAMPIONATELE DE JUDO PENTRU VETERANI

Clubul Sportiv Târgoviște are și în acest an un campion național la judo veterani! Ilie Torcică și-a arătat din nou supremația pe suprafața de tatami, la fel ca în ultimii ani, și a cucerit medalia de aur, la categoria 81 de kilograme – M6, la Campionatul Național de Judo pentru Veterani, desfășurat la Sighișoara, în perioada 1-2 noiembrie.

Sportivul veteran al clubului nostru a devenit campion al României după ce a reușit să-și învingă toți oponenții care i-au ieșit în cale pe durata concursului. În finala competiției lui Ilie Torcică i-au trebuit doar 6 secunde pentru a-și învinge adversarul prin ippon!

„Ocuparea primului loc mă bucură enorm de mult. În ultimii ani am dominat de fiecare dată această categorie, ieșind mereu campion al României. Și în acest an am avut parte de meciuri dificile, susținute în fața unor adversari experimentați. În finală aveam unele temeri împotriva adversarului româno-belgian. În acest meci am început tare și după doar 6 secunde am devenit învingător. Cât voi putea, voi participa cu bucurie de fiecare dată la Campionatul Național de Veterani”, ne-a declarat Ilie Torcică, multiplul campion al României la judo veterani, dar și antrenorul secției de judo al Clubului Sportiv Târgoviște.

Un alt judocan care a reprezentat CS Târgoviște la competiția de la Sighișoara a fost Cezar Sulugiu. După ce a devenit învingător într-una dintre finalele mici, sportivul nostru a cucerit medalia de bronz, în limitele categoriei 100 de kilograme – M5.