GĂEȘTEANUL FLORIN TĂNASE NU MAI E PE PLACUL LUI BECALI

Patronul celor de la FCSB i-a „mitraliat” pe Daniel Bîrligea și Florin Tănase, fiind complet nemulțumit de modul în care au evoluat „perlele” sale în unele meciuri de campionat. Gigi Becali a recunoscut că data viitoare când fotbaliștii săi vor evolua sub așteptări, aceștia vor fi schimbați chiar din minutul 20.

„Voiam să-i scot în minutul 20 pe Tănase și pe Bîrligea, ca să le arăt că trebuie să se trezească și să înțeleagă cum stau lucrurile. Îi arăt lui Birligea că, dacă joacă așa, nu o să dea nimeni nici măcar 100.000 pe el, iar Tănase dădea cu călcâiul la mișto și pierdea mingile.

Nu există să fie obosiți. Bîrligea era obosit? Tănase, tu ce faci? Dai cu călcâiul? Dă, bă, mingea mai repede. La fotbal trebuie concentare mare, nu există altceva”, a spus Gigi Becali imediat după egalul cu Farul, potrivit digisport.ro.

Denis Alibec a declarat că nu este mulțumit de egalul obținut de Farul, scor 1-1, cu FCSB, în Superliga României.

„Marinarii” lui Gică Hagi au fost conduși de FCSB, dar au reușit să revină în repriza a doua și au păstrat un punct la Ovidiu.

„Per total, eu consider că am controlat jocul. Trebuie să ne motivăm și să câștigăm meciuri, chiar dacă în această seară nu s-a putut. Se vede că am jucat împotriva unei echipe mari, dar probabil și ei sunt obosiți după atâtea meciuri.

Așa a fost să fie, 1-1, mergem mai departe. Acum trebuie să câștigăm în Cupă și apoi la Hermannstadt, pentru că avem mare nevoie de cele 3 puncte.

Cred că am o întindere sau o ruptură, m-a înțepat și de aceea am ieșit de pe teren. Noi ne dorim victorie și în Cupă, vrem să mergem mai departe, dar și campionatul este foarte important și suntem într-o situație dificilă. Pe mine nu m-a căutat nimeni de la FCSB, chiar nu am discutat cu nimeni de acolo. Știți că așa face domnul Gigi Becali înainte de meciurile directe”, a declarat Denis Alibec.