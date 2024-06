FLORIN PLĂMADĂ ȘI-A ÎNCHEIAT SOCOTELILE CU CHINDIA

După un sezon petrecut la Chindia, fundașul central Florin Plămadă s-a despărțit de formația dâmbovițeană.

Stoperul în vârstă de 32 de ani nu și-a prelungit acordul cu clubul târgoviștean, fiind unul dintre cei care l-au reclamat la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRF, la dosar primind termen data de 30 iunie, informează liga2.prosport.ro, singurul site dedicat echipelor din eșaloanele inferioare.

După un sezon cu 20 de apariții în Liga 2, din 25, în tricoul Chindiei, Plămadă s-a despărțit de echipa dâmbovițeană și este gata de o nouă provocare. Fundașul cu aproximativ 250 de meciuri în primele două ligi speră să se bată din nou pentru promovare, în stagiunea viitoare.

”Din păcate, nu am reușit îndeplinirea obiectivului pentru care am ales Chindia în vara anului trecut. Mi-am dorit să promovez și chiar am crezut în acest obiectiv, pentru că am avut o echipă destul de bună pentru nivelul Ligii 2. Mă despart acum de Chindia, cu regretul că nu am ajuns în prima ligă, după un sezon totuși destul de greu având în vedere toate lucrurile petrecute la echipă”, a declarat Florin Plămadă pentru Liga2.ro.

”Sunt în contact cu câteva echipe de ligă secundă, dar nimic concret deocamdată. Nu vreau să mă grăbesc, vreau să iau decizia cea mai bună pentru mine și familia mea. Privesc încrezător spre sezonul viitor și sper să fac cea mai bună alegere, iar la final să revin în prima ligă”, a completat Florin Plămadă, fotbalist care a evoluat în carieră la formațiile Petrolul, Rapid CFR Suceava, CS Otopeni, FC Botoșani, Politehnica Iași, Metaloglobus București și Chindia Târgoviște.

Cu Iașiul, Florin Plămadă a promovat de două ori în prima ligă, în sezoanele 2013-2014 și 2022-2023.