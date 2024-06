FINAL DE DRUM PENTRU DIEGO LONGO LA CHINDIA

Chindia Târgoviște este o altă echipă din Liga 2 care în această vară își va schimba cu certitudine antrenorul. Clubul a anunțat joi, 30 mai 2024, în penultima zi cu Gabriel Boriga președinte, despărțirea de italianul Diego Longo, al treilea ”principal” care a condus trupa târgovișteană în sezonul 2023-2024, cel al revenirii în eșalonul secund după patru ani petrecuți în prima ligă, titrează liga2.prosport.ro.

Chindia anunță despărțirea, ”cu acordul părților”, de Diego Longo, dar și de întregul său staff tehnic.

Mai mult, gruparea târgovișteană ține să puncteze și că ”este vorba de o reziliere pe cale amiabilă, cu un an mai devreme de încetarea contractului, fără plata vreunei despăgubiri”. Astfel de precizări sunt aproape deloc întâlnite în comunicările cluburilor privind despărțirea de cineva, antrenor, jucător, etc.

”Mulțumim, Diego Longo

AFC Chindia Târgoviște anunță încetarea, cu acordul părților, a relațiilor contractuale cu antrenorul principal al echipei de seniori, Diego Longo, precum și cu întreg Staff-ul acestuia. Menționăm ca este vorba de o reziliere pe cale amiabilă, cu un an mai devreme de încetarea contractului, fara plata vreunei despăgubiri.

Dorim să îi mulțumim atât lui Diego Longo cât și colaboratorilor acestuia pentru întreaga activitate depusă. Le urăm succes în cariera viitoare și suntem convinși ca vor continua să obțină rezultate remarcabile.

Am început deja procesul de recrutare pentru un nou antrenor principal care să preia conducerea echipei și să continue dezvoltarea proiectului nostru sportiv”, sună întreg comunicatul clubului dâmbovițean.

După încheierea sezonului, Longo afirma că mai are contract cu Chindia și vrea să-l ducă la final. ”Eu mai am contract un an, dar 80 la sută dintre băieți nu mai au și nu se știe nimic. De conducere nu știu nimic. Din ce știu și mi s-a spus, președintele avea numai trei luni. Cred că rămân singur, cu trei-patru jucători, în momentul ăsta. Dar am contract și vreau să-l respect. Îmi fac treaba, cum am făcut până acum, și dau totul pentru Chindia și vedem ce va fi, În momentul acesta, sincer, nu știu nimic. Știu că sunt singur, rămas cu patru-cinci băieți”, declara Longo, la Metropola TV, după ultimul joc din play-out.