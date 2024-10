FEDERAȚIA PERFECȚIONEAZĂ OBLIGATORIU ANTRENORII DE BASCHET DIN ROMÂNIA, DAR PE BANI

Federația Româna de Baschet și Colegiul Central al Antrenorilor anunță că Stagiul internațional de perfecționare a antrenorilor de baschet se va desfășura în data de 12 octombrie 2024, la Arena FRB (Bdul Basarabia, nr. 39, Bucuresti).

Stagiul internațional de perfecționare a antrenorilor de baschet din Romania are loc in cadrul programul FIBA Get Together, eveniment care se va derula in Bucuresti, in perioada 11-13 octombrie 2024, cu prezenta reprezentantilor FIBA, precum si a peste 60 de antrenori din intreaga Europa.



Programul Clinicului de Perfectionare a Antrenorilor de Baschet (Arena FRB – 12 octombrie 2024)

Ora 8:15 – validarea participantilor la sediul FRB

Ora 09:00 – 10:15 – Teaching basic skills in defense (lector FIBA Nenad Trunic)

Ora 10:30 – 11:45 – Teaching basic skills in offense (lector FIBA Hanno Mottola)

Ora 13:30 – 14:45 – How to build your defense – Principles and Strategies (lector FIBA Nenad Trunic)

Ora 15:00 – 16:15 – How to build your defense – Principles and Strategies (lector FIBA Hanno Mottola)

La validare, antrenorii vor prezenta dovada platii taxei de participare la clinic, conform categoriei de vârstă la care antrenorul va urma sa profeseze in sezonul 2024-2025 (100 lei – antrenorii de juniori, respectiv 300 lei – antrenorii de seniori). Plata va fi facuta in contul FR Baschet – IBAN: RO07BTRLRONCRT0347551501

Participarea la clinic este obligatorie DOAR in data de 12 octombrie 2024 pentru obtinerea vizei anuale pentru Licentele FRB detinute de fiecare antrenor de baschet din Romania.